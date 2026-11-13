Sướng mắt với dàn trung vệ chiều cao khủng của U.23 Việt Nam

3 trung vệ lý tưởng của U.23 Việt Nam

Trong trận gặp U.23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng 3 cầu thủ Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Anh Tiệp và Nguyễn Lương Tuấn Khải. Đây có lẽ cũng là lần hiếm hoi bóng đá Việt Nam tung cả 3 trung vệ có chiều cao trên 1,82 m ra sân cùng lúc.

Nếu Quang Kiệt là cầu thủ có chiều cao tốt nhất Việt Nam hiện nay (1,95 m) thì Anh Tiệp cũng cao đến 1,83 m, trong khi Tuấn Khải cao 1,82 m. Đáng chú ý là cả ba cầu thủ này đều chỉ mới 19 - 20 tuổi, độ tuổi còn có thể phát triển chiều cao thêm nữa trong 1 - 2 năm tới. Không chỉ có thể hình lý tưởng, 3 trung vệ này của U.23 Việt Nam còn thể hiện khả năng bọc lót cho nhau rất tốt. Khi Quang Kiệt dâng lên tấn công thì hai cầu thủ còn lại sẵn sàng lót phía sau, tạo nên hàng thủ vững chắc cho U.23 Việt Nam, khiến cả trận U.23 Singapore không tung được cú sút nguy hiểm nào.

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Tuấn Khải (5) được đá chính cả 2 trận ở giải Gia Lai Cup Ảnh: Độc Lập

Nói thêm về Quang Kiệt, có thể thấy đây là trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trong trận gặp U.23 Singapore, khán giả có thể thấy anh có những pha lao lên áp sát và phá bóng trong chân tiền đạo đối phương từ sớm, khiến họ không kịp triển khai phối hợp. Đây là kỹ năng không thể thiếu đối với các trung vệ giỏi. Dù vẫn còn có những pha xử lý bóng vụng về nhưng với thể hình lý tưởng, Quang Kiệt vẫn là "hàng hiếm" với bóng đá Việt Nam. Nếu vẫn được thi đấu thường xuyên tại V-League cũng như các giải đấu quốc tế, anh chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ không thể thiếu của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tuấn Khải được xem là trung vệ cao nhất đội Huế hiện nay. Anh từng được gọi vào đội tuyển U.17 quốc gia thi đấu vòng chung kết U.17 châu Á 2023 tại Thái Lan. Nguyễn Lương Tuấn Khải đã gây ấn tượng mạnh với HLV Hoàng Anh Tuấn khi anh thi đấu chính thức cả 3 trận tại giải. Đây cũng là cơ sở để Tuấn Khải cùng 6 cầu thủ khác được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn đi tập huấn ở CLB Jubilo Iwata Nhật Bản trong vòng 10 ngày. Năm 2024, Tuấn Khải được tham gia vòng chung kết U.19 Đông Nam Á tại Indonesia và tiếp đó là vòng loại U.20 châu Á 2025 tại Hải Phòng. Ở cấp CLB, sau 2 mùa bóng đầu quân cho CLB Huế ở giải hạng nhất quốc gia, Tuấn Khải đã dần khẳng định được vị trí của mình ở hàng phòng ngự với lối chơi điềm tĩnh, khả năng không chiến tốt.

Thể hình, thể lực là chìa khóa thành công

Trong bóng đá hiện đại, thể hình và thể lực được xem là chìa khóa giúp một đội bóng đạt được thành công. Với bóng đá Việt Nam, có thể thấy khi vấn đề này được cải thiện thì chúng ta mới vươn ra tầm châu Á được. 10 năm qua bóng đá Việt Nam tiến bộ trông thấy khi đoạt chức vô địch Đông Nam Á 3 lần, đoạt HCB và HCĐ U.23 châu Á nhờ sức vóc và thể lực đã được cải thiện so với thế hệ trước. Ngoài ra, quá trình đầu tư phát triển bóng đá trẻ của các ông bầu cùng việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều có thể hình, thể lực và chuyên môn tốt đã giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển.

Thể hình vượt trội của Quang Kiệt (trái) sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn xa hơn Ảnh: Độc Lập

Hy vọng lứa cầu thủ U.23 này sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm hơn nữa ở cấp châu lục, như lời nhận xét của HLV Firdaus Kassim đội U.23 Singapore sau trận gặp U.23 Việt Nam: "Theo đánh giá của tôi, trong tương lai, họ có thể vô địch châu lục".