U.23 Việt Nam tiến gần ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup

HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ

Bước vào trận đấu gặp U.23 Singapore, đúng như dự đoán của Báo Thanh Niên, HLV Đinh Hồng Vinh đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi. Trung vệ Nguyễn Anh Tiệp thế chỗ Lê Nguyên Hoàng ở hàng thủ, trong khi Bùi Thanh Đức đá biên trái thay Nguyễn Bảo Long, còn Nguyễn Đức Phú đá chính thay cho vị trí của Cao Hoàng Minh. Trên hàng công, bộ đôi Williams Minh Hoàng - Trần Gia Bảo được tung ra sân từ đầu để đá cùng Nguyễn Văn Thuận.

U.23 VN xuất sắc vượt qua U.23 Singapore để dẫn đầu giải Ảnh: Độc Lập

Trước U.23 Singapore rất mạnh về tinh thần và chơi phòng ngự số đông, U.23 VN dù thay đến 5 vị trí đá chính vẫn nhập cuộc rất tốt. Tốc độ của những đường triển khai bóng được thực hiện đúng như yêu cầu của ban huấn luyện nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú - Quang Duyệt. Trong những phút đầu trận, biên trái của U.23 VN chơi khá ấn tượng với cơ hội đến từ phút thi đấu đầu tiên sau pha đánh đầu cận thành ra ngoài đáng tiếc của Gia Bảo. Để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Singapore, ban huấn luyện đã khuyến khích các cầu thủ tích cực sút xa. Chỉ có tài năng của thủ môn Muhammad A.B.M Yazid và xà ngang mới ngăn cản được những cú sút hiểm hóc của Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng.

Được HLV Đinh Hồng Vinh xếp đá cao nhất trên hàng công, Minh Hoàng rất tích cực lùi về làm cầu nối để tạo điều kiện cho 2 tiền đạo cánh Văn Thuận và Gia Bảo bó vào trong xâm nhập khu vực cấm địa. Khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt của các cầu thủ U.23 VN đã gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U.23 Singapore, trong khi hàng tiền vệ làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân. Trong hiệp 1, U.23 VN kiểm soát bóng đến 69% khiến đội khách không thể có nổi cú sút nào. Tuy nhiên U.23 VN không tìm được bàn thắng trong hiệp đấu này, khi U.23 Singapore tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ.

B ÙNG NỔ TRONG HIỆP 2

Không ghi được bàn trong hiệp 1, HLV Đinh Hồng Vinh thúc đẩy học trò tấn công mạnh mẽ hơn ở hiệp 2 để tìm bàn thắng. Ông Vinh đã tung Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Bảo Long vào sân để tăng cường sức tấn công. Tốc độ, sự đột biến và khả năng qua người tốt của Đăng Khoa - Văn Thuận giúp hàng công U.23 VN tạo ra áp lực lớn, buộc hàng thủ U.23 Singapore phải căng mình bọc lót. Đăng Khoa với những cú bứt tốc từ biên trái để ngoặt vào trong dứt điểm đã có 3 cú sút rất nguy hiểm. Đến phút 64, Cao Hoàng Minh được tung vào sân thay Quang Duyệt để cùng Đức Phú quán xuyến khu trung tâm của U.23 VN.

Tạo áp lực liên tục, U.23 VN đã có bàn thắng ở phút 70 với cú đánh gót rất nhanh của Nguyễn Bảo Long khiến thủ môn U.23 Singapore không kịp phản ứng.

Ở hiệp 2, hiệu suất dứt điểm của U.23 VN đã được cải thiện rõ rệt với 5/8 cú sút trúng đích kiến thủ môn Muhammad A.B.M Yazid vất vả cản phá. Đặc biệt, U.23 VN triển khai được những pha phối hợp theo nhóm với tốc độ và sự chính xác cao đã làm rối hàng phòng ngự đội khách.

Những bài tấn công đa dạng là cách HLV Đinh Hồng Vinh giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn trong tương lai, khi đối đầu những đội dựng bức tường phòng ngự triệt để như U.23 Singapore. Việc U.23 VN khiến đội khách không có nổi cú sút nào cũng cho thấy sự chắc chắn, tỉnh táo của hàng thủ và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chiến thắng tối thiểu trước U.23 Singapore giúp U.23 VN tiếp tục dẫn đầu với 6 điểm.

Ở trận đấu còn lại cùng ngày, U.23 Qatar thắng U.23 Thái Lan 2-1. Như vậy ở lượt trận cuối tại sân Pleiku (Gia Lai) diễn ra ngày 14.11, U.23 VN chỉ cần hòa Qatar là đoạt cúp vô địch. Tuy nhiên, ông Đinh Hồng Vinh cho biết U.23 VN sẽ tiếp tục thử nghiệm và đặt mục tiêu giành chiến thắng.