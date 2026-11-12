Kịch bản nào giúp U.23 Việt Nam vô địch giải Gia Lai VTV Cup 2026?

Sau 2 lượt trận tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku, U.23 Việt Nam đang sở hữu thành tích toàn thắng. Ở ngày ra quân hôm 10.11, đội chủ nhà có màn khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước U.23 Thái Lan. Đến lượt trận thứ hai tối 12.11, khi đối đầu hàng phòng ngự số đông và kỷ luật của U.23 Singapore, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn kiên trì kiểm soát thế trận. Dù kém may mắn khi nhiều lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc đối phương, nhưng U.23 Việt Nam cuối cùng cũng có chiến thắng với pha lập công duy nhất ở hiệp 2. Nguyễn Bảo Long đã đánh gót tinh tế giúp chủ nhà giành 3 điểm trọn vẹn.

Kết quả này giúp U.23 Việt Nam dẫn đầu giải đấu với 6 điểm tuyệt đối, ghi được 4 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào (hiệu số +4). Xếp ngay phía sau là U.23 Qatar với 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hòa, ghi 2 bàn và nhận 1 bàn thua (hiệu số +1). Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về U.23 Singapore với 1 điểm (hiệu số -1) và U.23 Thái Lan chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua (hiệu số -4). Với khoảng cách hiện tại, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan đã chính thức dừng bước trong cuộc đua vô địch.

Williams Minh Hoàng (trái) có cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang trong hiệp 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cục diện bảng xếp hạng biến cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Qatar vào lúc 19 giờ ngày 14.11 trở thành trận chung kết đúng nghĩa.

U.23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước U.23 Qatar

U.23 Việt Nam đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch. Nếu thắng U.23 Qatar, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ khép lại giải đấu với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng, bỏ xa chính đối thủ tới 5 điểm để lên ngôi một cách thuyết phục.

Trong trường hợp 2 đội chia điểm sau 90 phút, U.23 Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số một với 7 điểm, nhiều hơn U.23 Qatar 2 điểm và chính thức đăng quang. Đội chủ nhà chỉ đánh mất ngôi vương nếu để thua đại diện Tây Á ở lượt trận cuối. Điều này đồng nghĩa rằng, U.23 Qatar muốn vô địch thì buộc phải đánh bại U.23 Việt Nam.

Nguyễn Bảo Long (số 12) ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam thắng tối thiểu U.23 Singapore ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù nắm lợi thế nhưng U.23 Việt Nam vẫn cần giữ sự tập trung cao độ trước U.23 Qatar. Sau trận mở màn có phần bế tắc và bị U.23 Singapore cầm hòa 0-0, đội bóng Tây Á đã vượt qua U.23 Thái Lan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai. U.23 Qatar được đánh giá cao ở nền tảng thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ.