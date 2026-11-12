Báo Thái Lan nói gì khi đội nhà thua 2 trận liên tiếp tại Việt Nam?

Sau trận ra quân để thua đậm U.23 Việt Nam 0-3, U.23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp U.23 Qatar vào chiều 12.11 với mục tiêu tìm kiếm điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, "Voi chiến" sớm nhận gáo nước lạnh ngay trong 20 phút đầu trận. Đội trưởng Yamaan Jarrar mở tỷ số cho U.23 Qatar ở phút thứ 8. Chỉ 10 phút sau, từ tình huống phạt góc, trung vệ Jad Bassem Elsayed Saleh bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đại diện Tây Á. Nỗ lực vùng lên trong phần còn lại của trận đấu chỉ giúp U.23 Thái Lan có được bàn gỡ danh dự ở phút 90+3 trên chấm phạt đền của Pongsakorn Sangkasopha.

Phung phí cơ hội

Sau khi trận đấu khép lại, trang Khaosod đăng tải bài viết với tiêu đề: "U.23 Thái Lan gặp khó trong việc lấy lại phong độ, tiếp tục để thua U.23 Qatar trong khuôn khổ giải đấu tại Việt Nam". Theo nhận định của Khaosod, U.23 Thái Lan là đội cầm bóng nhiều hơn, chủ động triển khai lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với đối thủ đến từ Tây Á. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng khiến mọi nỗ lực hãm thành của "Voi chiến" trở nên vô nghĩa. Trái ngược hoàn toàn, U.23 Qatar đã tận dụng triệt để những sơ hở của hàng thủ Thái Lan để định đoạt cục diện ngay trong hiệp 1, qua đó khiến đội bóng xứ chùa vàng nhận 2 thất bại liên tiếp trên đất Việt Nam.

U.23 Thái Lan (trái) chưa có điểm số nào sau 2 trận tại Gia Lai VTV Cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Thairath tỏ ra lạc quan hơn với dòng tít: "U.23 Thái Lan thất bại trước U.23 Qatar, nhưng đã có được bàn thắng đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026". Trang báo này nhấn mạnh việc U.23 Thái Lan cuối cùng cũng giải tỏa được cơn khát bàn thắng tại giải sau trận mở màn thua đậm (0-3) trước U.23 Việt Nam. Bên cạnh đó, Thairath tỏ ra tiếc nuối khi các cầu thủ xứ sở chùa vàng đã phung phí cơ hội trước khung thành U.23 Qatar.

Báo Thái Lan đồng loạt thất vọng sau trận thua U.23 Việt Nam: 'Voi chiến' bị áp đảo toàn diện

Với 2 thất bại liên tiếp, U.23 Thái Lan vẫn chưa có điểm nào (hiệu số -4), tiếp tục đứng cuối bảng và chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Trung vệ Saleh (số 13) đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Qatar trong hiệp 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở lượt trận hạ màn diễn ra lúc 15 giờ ngày 14.11 trên sân Pleiku, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ chạm trán U.23 Singapore.