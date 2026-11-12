HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi một nhân vật đặc biệt, tiết lộ bí quyết đánh bại Singapore

Một pha đột phá của Ngô Đăng Khoa trong vòng vây hậu vệ U.23 Singapore ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng

Trong trận cầu kiểm soát bóng đến 70%, tung ra 14 cú sút và không cho U.23 Singapore có nổi pha dứt điểm nào, đội tuyển U.23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Bảo Long ở phút 70.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Bước vào trận đấu này, đúng như dự đoán của BHL thì U.23 Singapore đã lùi sâu trước vòng 16,50 m gây khó khăn cho nỗ lực tấn công và xuyên phá ghi bàn của U.23 Việt Nam.

Như các bạn cũng biết khi gặp đối thủ lùi sâu dày đặc, dễ hiểu khi khả năng ghi bàn của U.23 Việt Nam gặp khó khăn. Nhưng nói một cách công bằng, các cầu thủ của chúng tôi có thời gian tập luyện cùng với nhau ngắn nên sự gắn kết chưa được nhiều.

U.23 Việt Nam không cho U.23 Singapore sút nổi quả nào suốt cả trận ảnh: Độc Lập

Nếu sắp tới đội tuyển U.23 Việt Nam được cải thiện về thời gian tập luyện cùng nhau nhiều hơn, các em sẽ có thể chơi tốt hơn cùng nhau trong tương lai. Bóng đá luôn có nhiều yếu tố bất ngờ và hay.

Quan trọng nhất hôm nay U.23 Việt Nam sẽ tập trung phục hồi cho cầu thủ, ăn uống và nghỉ ngơi tốt. Ngày mai, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ U.23 Qatar, chuẩn bị tốt nhất để tất cả cùng nhau chơi trận cầu hay, cống hiến cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước".

Cũng trong phần trả lời họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ những khó khăn khi U.23 Việt Nam thiếu vắng những cầu thủ tiền vệ rất quan trọng khi Quang Vinh tập trung đội tuyển Việt Nam còn Công Phương và Thành Trung chấn thương.

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Trong hoàn cảnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Quang Duyệt: "Đã 2 trận liền Quang Duyệt đá chính từ đầu cho U.23 Việt Nam. Sau trận ngày hôm nay tôi dành lời khen ngợi cậu ấy.

Trước giải này, tôi chỉ xem đúng 30 phút cậu ấy thi đấu trận HAGL gặp CLB Đà Nẵng ở sân Quy Nhơn, nên quyết định trao cơ hội cho Quang Duyệt thử sức ở giải đấu này, như một cách chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

Quang Duyệt sinh năm 2005 vẫn đủ tuổi thi đấu ở SEA Games 34 và VCK U.23 châu Á 2028. Hai trận đấu vừa qua đã em đã để lại cho tôi ấn tượng tốt. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, nhưng phải luôn nỗ lực khát khao để tiến xa hơn nữa trong tương lai".