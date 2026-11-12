    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi một nhân vật đặc biệt, tiết lộ bí quyết đánh bại Singapore

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Hài lòng về chiến thắng 1-0 trước 'xe buýt 2 tầng' U.23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam sẵn sàng cống hiến trận cầu hay trước U.23 Qatar để vô địch giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.
    HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi một nhân vật đặc biệt, tiết lộ bí quyết đánh bại Singapore- Ảnh 1.

    Một pha đột phá của Ngô Đăng Khoa trong vòng vây hậu vệ U.23 Singapore

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng

    Trong trận cầu kiểm soát bóng đến 70%, tung ra 14 cú sút và không cho U.23 Singapore có nổi pha dứt điểm nào, đội tuyển U.23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Bảo Long ở phút 70.

    HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Bước vào trận đấu này, đúng như dự đoán của BHL thì U.23 Singapore đã lùi sâu trước vòng 16,50 m gây khó khăn cho nỗ lực tấn công và xuyên phá ghi bàn của U.23 Việt Nam.

    Như các bạn cũng biết khi gặp đối thủ lùi sâu dày đặc, dễ hiểu khi khả năng ghi bàn của U.23 Việt Nam gặp khó khăn. Nhưng nói một cách công bằng, các cầu thủ của chúng tôi có thời gian tập luyện cùng với nhau ngắn nên sự gắn kết chưa được nhiều.

    HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi một nhân vật đặc biệt, tiết lộ bí quyết đánh bại Singapore- Ảnh 2.

    U.23 Việt Nam không cho U.23 Singapore sút nổi quả nào suốt cả trận

    ảnh: Độc Lập

    Nếu sắp tới đội tuyển U.23 Việt Nam được cải thiện về thời gian tập luyện cùng nhau nhiều hơn, các em sẽ có thể chơi tốt hơn cùng nhau trong tương lai. Bóng đá luôn có nhiều yếu tố bất ngờ và hay.

    Quan trọng nhất hôm nay U.23 Việt Nam sẽ tập trung phục hồi cho cầu thủ, ăn uống và nghỉ ngơi tốt. Ngày mai, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ U.23 Qatar, chuẩn bị tốt nhất để tất cả cùng nhau chơi trận cầu hay, cống hiến cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước".

    Cũng trong phần trả lời họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ những khó khăn khi U.23 Việt Nam thiếu vắng những cầu thủ tiền vệ rất quan trọng khi Quang Vinh tập trung đội tuyển Việt Nam còn Công Phương và Thành Trung chấn thương.

    HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi một nhân vật đặc biệt, tiết lộ bí quyết đánh bại Singapore- Ảnh 3.

    Văn Thuận nổi bật với nhiều tình huống qua người khéo léo

    ảnh: Độc Lập

    Trong hoàn cảnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Quang Duyệt: "Đã 2 trận liền Quang Duyệt đá chính từ đầu cho U.23 Việt Nam. Sau trận ngày hôm nay tôi dành lời khen ngợi cậu ấy.

    Trước giải này, tôi chỉ xem đúng 30 phút cậu ấy thi đấu trận HAGL gặp CLB Đà Nẵng ở sân Quy Nhơn, nên quyết định trao cơ hội cho Quang Duyệt thử sức ở giải đấu này, như một cách chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

    Quang Duyệt sinh năm 2005 vẫn đủ tuổi thi đấu ở SEA Games 34 và VCK U.23 châu Á 2028. Hai trận đấu vừa qua đã em đã để lại cho tôi ấn tượng tốt. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, nhưng phải luôn nỗ lực khát khao để tiến xa hơn nữa trong tương lai".

    Tin liên quan

    U.23 Việt Nam thắng nghẹt thở U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót ghi bàn đẳng cấp

    U.23 Việt Nam thắng nghẹt thở U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót ghi bàn đẳng cấp

    U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận đấu áp đảo nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Trong ngày Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lần lượt sút trúng xà ngang, cột dọc, Bảo Long trở thành người hùng với pha đánh gót ghi bàn đẹp mắt ở phút 70.

    Báo Thái Lan nói gì khi đội nhà thua 2 trận liên tiếp tại Việt Nam?

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Chiến thắng quý giá, giữ vững ngôi đầu!

    Khám phá thêm chủ đề

    Quang Duyệt Đinh Hồng Vinh U.23 Qatar U.23 Việt Nam HAGL CLB Đà Nẵng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận