U.23 Việt Nam thắng nghẹt thở U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót ghi bàn đẳng cấp

U.23 Việt Nam áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn

Tối 12.11, U.23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026 gặp U.23 Singapore. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương.

U.23 Việt Nam sớm tạo ra cơ hội khi Gia Bảo bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng đưa bóng đi thiếu chính xác. Trước sức ép của đội chủ nhà, U.23 Singapore lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, chủ động lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù gặp khó trước hàng phòng ngự kín kẽ, U.23 Việt Nam vẫn tạo ra những tình huống đáng chú ý. Quang Duyệt tung cú sút xa căng và hiểm hóc, buộc thủ môn Yazid phải bay người cứu thua.

U.23 Việt Nam thắng Singapore kịch tính: Sao trẻ đánh gót giải cứu

Khán đài sân Pleiku ngày hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng tiếc nhất là tình huống Williams Minh Hoàng tung cú sút cực mạnh đưa bóng dội xà ngang ở phút 11. Pha dứt điểm vượt qua tầm với của thủ môn U.23 Singapore nhưng không thể mang về bàn thắng mở tỷ số.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, liên tục khai thác khoảng trống ở 2 biên. Những đường treo bóng vào vòng cấm trở thành phương án tấn công chủ đạo của đội chủ nhà.

Long Vũ có pha đưa bóng từ cánh phải vào khu vực nguy hiểm để Gia Bảo bật cao đánh đầu, nhưng bóng vẫn không đi trúng đích. Sau đó, Tuấn Khải cũng có cơ hội đánh đầu ở cự ly gần nhưng không thành công.

Williams Minh Hoàng có pha dứt điểm đáng chú ý nhất trong hiệp 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bóng chủ yếu lăn ở phần sân đội khách nhưng U.23 Việt Nam chưa tìm được bàn thắng trong hiệp 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, U.23 Singapore thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm và duy trì hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Các hậu vệ đội khách liên tục bọc lót, giải nguy trước những pha tấn công của U.23 Việt Nam.

Càng về cuối hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân U.23 Singapore. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn thiếu sự chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng.

Sao trẻ vào sân thay người tỏa sáng, U.23 Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự khi tung Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Bảo Long vào sân, nhằm tăng sức tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ của U.23 Singapore.

Những điều chỉnh giúp U.23 Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Ngô Đăng Khoa thi đấu năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật. Tiền đạo này có cú sút chân phải hiểm hóc khiến thủ môn Yazid phải mất 2 nhịp mới bắt gọn bóng.

Ngô Đăng Khoa vào sân và ngay lập tức khiến hàng thủ Singapore hoạt động vất vả ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam duy trì sức ép bằng những pha phối hợp ngắn, tấn công biên và chuyền dài, nhưng U.23 Singapore vẫn kiên trì phòng ngự số đông, liên tục phá bóng ra xa khu vực nguy hiểm.

Đáng tiếc nhất là tình huống Ngô Đăng Khoa đi bóng khéo léo trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Đây là lần thứ 2 khung gỗ cứu thua cho U.23 Singapore, sau cú sút trúng xà ngang của Williams Minh Hoàng trong hiệp 1.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục làm mới hàng tiền vệ khi đưa Hoàng Minh vào thay Quang Duyệt. U.23 Việt Nam không ngừng gia tăng sức ép, trong khi Ngô Đăng Khoa tiếp tục có thêm cơ hội nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Phút 70, U.23 Việt Nam cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc. Từ tình huống bóng lộn xộn trước khung thành U.23 Singapore, Nguyễn Bảo Long nhanh chân thực hiện pha đánh gót đầy tinh tế, đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, U.23 Việt Nam giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận ẢNH: ĐỘC LẬP

Bàn thắng của Bảo Long giải tỏa sức ép sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Đinh Hồng Vinh.

Sau khi nhận bàn thua, U.23 Singapore buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Điều này cũng mở ra thêm khoảng trống để U.23 Việt Nam tổ chức phản công và hướng đến bàn thắng gia tăng cách biệt.

Trong những phút còn lại, thêm một số cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, U.23 Việt Nam vượt qua U.23 Singapore với tỷ số 1-0, giành trọn 3 điểm sau 2 lượt trận và vững vàng đầu bảng. Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán U.23 Qatar vào lúc 19 giờ ngày 14.11, trong trận đấu cuối cùng của Gia Lai VTV Cup 2026.