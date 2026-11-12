Ở trận ra quân, U.23 Singapore phát huy lối chơi giàu năng lượng, tranh chấp mạnh mẽ, phòng ngự chặt chẽ và có nền tảng thể lực ấn tượng. Nhờ đó các học trò HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim cầm hòa được đối thủ đến từ Tây Á là U.23 Qatar. Rất có thể các cầu thủ U.23 Singapore sẽ phát huy sở trường này khi chạm trán với U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục U.23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra hôm nay trên sân Pleiku ĐỘC LẬP

U.23 Singapore cũng nắm bắt được phần nào khả năng của U.23 Việt Nam khi xem đội chủ nhà thi đấu ở trận mở màn, giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U.23 Thái Lan. Từ đó họ sẽ có đấu pháp phù hợp, đặc biệt nỗ lực hóa giải mũi tấn công lợi hại nhất ở đội U.23 Việt Nam là Nguyễn Minh Tâm, người ghi 2 bàn thắng đều bằng đánh đầu trong trận đấu với U.23 Thái Lan.

Trong khi đó các cầu thủ U.23 Việt Nam hưng phấn sau chiến thắng sau chiến thắng ấn tượng ở trận ra quân trước "kình địch" U.23 Thái Lan. Người hâm mộ phố núi thêm phấn chấn khi được chứng kiến dàn tuyển thủ trẻ thi đấu đầy nhiệt huyết và sẽ đến sân thật đông để cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Điều này sẽ tiếp thêm động lực lớn để Williams Minh Hoàng cùng toàn đội hướng đến chiến thắng thứ 2 tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Nguyễn Minh Tâm đang có phong độ ấn tượng, hứa hẹn tỏa sáng khi U.23 Việt Nam gặp U.23 Singapore hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Chắc chắn BHL đội U.23 Việt Nam đã nắm bắt được phần nào khả năng của U.23 Singapore, nhất là khả năng phòng thủ hiệu quả của họ. Từ đó có bài toán phù hợp trong triển khai lối chơi nhằm xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối thủ.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi có tính đến phương án điều chỉnh nhân sự cho U.23 Việt Nam. BHL sẽ căn cứ vào mức độ hồi phục, số phút thi đấu và yêu cầu chuyên môn của trận gặp U.23 Singapore để lựa chọn đội hình. Tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện năng lực, đồng thời duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Cầu thủ được sử dụng phải sẵn sàng về thể trạng, hiểu rõ nhiệm vụ và đáp ứng cách chơi chung. Mỗi điều chỉnh đều hướng tới việc đảm bảo chất lượng thi đấu và mục tiêu đề ra".