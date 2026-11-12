HLV U.23 Singapore ấn tượng đặc biệt với Ngô Đăng Khoa, khen U.23 Việt Nam mạnh tầm châu Á

HLV Firdaus Kassim đánh giá rất cao sức mạnh của U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

U.23 Singapore không sút nổi quả nào trước U.23 Việt Nam

HLV Firdaus Kassim chia sẻ: "Đầu tiên tôi muốn chúc mừng U.23 Việt Nam với chiến thắng 1-0. Họ đã chứng tỏ mình là đội bóng không chỉ mạnh trong Đông Nam Á mà cả ở tầm châu Á. Hôm nay, U.3 Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng.

Hôm nay, U.23 Singapore đã thi đấu tốt, đáng tiếc không có kết quả tốt hơn. Nhưng trận đấu này sẽ giúp chúng tôi hướng đến mục tiêu thi đấu tốt hơn trước U.23 Việt Nam trong các cuộc chạm trán tương lai.

Chúng tôi biết U.23 Việt Nam rất mạnh, tuy nhiên để thua bàn từ tình huống phạt góc như thế này là rất đáng tiếc. Đó là tình huống lộn xộn trong vòng 16m50, đáng lẽ đội bóng chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn.

U.23 Việt Nam đã chơi 1 trận trên cơ hoàn toàn U.23 Singapore ảnh: Độc Lập

Trước trận đấu này, tôi dự đoán nếu U.23 Singapore thua U.23 Việt Nam thì sẽ đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi cần mạnh mẽ hơn khi có bóng và phòng ngự tốt hơn.

Ở giải đấu lần này, U.23 Singapore thiếu một số cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia ở FIFA Days. Tất nhiên với lực lượng thiếu hụt như vậy sẽ khiến chúng tôi không có đội hình tốt nhất, phải tung ra sân rất nhiều cầu thủ trẻ.

Chúng tôi chấp nhận trận thua ngày hôm nay trước U.23 Việt Nam, nhưng để hướng đến xây dựng đội tuyển Singapore mạnh hơn trong tương lai".

Bảo Long với bàn thắng từ đánh gót giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore ảnh: Độc Lập





Khi được hỏi về Văn Thuận, HLV Firdaus Kassim đánh giá rất cao: "Cậu ấy rất giỏi. Tuy nhiên U.23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ có chất lượng như vậy. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 7 (Ngô Đăng Khoa - PV) rất tài năng.



Nhưng cậu ấy chỉ là 1 trong các tài năng đang có mặt trong đội hình của U.23 Việt Nam. Họ không chỉ giúp đội tuyển U.20 Việt Nam giành tốp 4 châu Á vừa rồi mà còn chuẩn bị tốt cho tương lai xa hơn như tại SEA Games...



Tôi thấy cả U.23 Việt Nam và U.23 Qatar đều có chất lượng rất tốt. Khác biệt lớn nhất là tính quyết liệt, tinh thần quyết tâm, chiến đấu của U.23 Việt Nam. Mọi cầu thủ của các bạn sẵn sàng ra sân chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo".