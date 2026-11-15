Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030

Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030 là ai?

Đoàn đại biểu VFF do Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, cùng hai Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Trung Kiên.

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF tại đại hội Ảnh: VFF

Đoàn công tác của VFF Ảnh: VFF

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của AFF trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn, tài chính, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển bóng đá Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Các nội dung trọng tâm gồm phát triển hệ thống giải đấu cấp đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, bóng đá nữ, futsal và công tác đào tạo trẻ.

Do không có cạnh tranh ở các vị trí ứng cử, đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng AFF nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030. Đại diện Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm tham gia Hội đồng AFF gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Quốc Tuấn đã có những đóng góp tích cực trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á.

