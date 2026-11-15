Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan mới nhất: Giờ cực đẹp, chỉ phát trực tiếp trên một kênh

Ở trận ra quân tối 11.11, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan nhờ các pha lập công của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức (phút 22) và Nguyễn Đình Bắc. Ba ngày sau, Kyrgyzstan cũng vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-0 do công của Kayrat Zhyrgalbek Uulu, Joel Kojo và Akmatov. Cùng sở hữu 3 điểm nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2), Kyrgyzstan đang tạm giữ ngôi đầu bảng, còn đội tuyển Việt Nam xếp nhì.

Theo lịch thi đấu, màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17.11.2026 trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình). Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn cuộc so tài này trên các nền tảng của FPT Play.

Đội tuyển Việt Nam (trái) có chiến thắng 2-0 trước Đài Loan ở trận ra quân ẢNH: MINH TÚ

Ông Kim tiếp tục thử nghiệm

So với Đài Loan, Kyrgyzstan là thử thách ở trình độ cao hơn hẳn dành cho hàng phòng ngự đang trong quá trình thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, trung phong nhập tịch gốc Ghana Joel Kojo là điểm tựa đáng chú ý nhờ khả năng tì đè và chọn vị trí tốt. Hỗ trợ phía sau anh là những nhân tố giàu tốc độ và kỹ thuật như Kayrat Zhyrgalbek Uulu hay Gulzhigit Alykulov.

Ở trận đấu này, ông Kim không còn sự phục vụ của 4 cái tên khoác áo CLB Công an TP.HCM là Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Lê Giang Patrik. Do đó, đây cũng là dịp để nhiều gương mặt mới được thể hiện. Trong khung thành, cầu thủ cao nhất đội Trần Trung Kiên (1,91 m) khả năng cao được trao cơ hội bắt chính. Ở hàng trung vệ, tân binh Việt kiều Lương Chí Khải có thể sẽ ra mắt màu áo đội tuyển Việt Nam.

Khu vực trung lộ và tuyến trên là nơi mà ông Kim sẽ tiếp tục đưa ra nhiều thử nghiệm. Những cầu thủ trẻ tiềm năng như tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên) có khả năng được "thử lửa".

HLV Urmat Abdukaimov đánh giá cao Đình Bắc

Chia sẻ trước trận đấu quyết định, HLV trưởng đội tuyển Kyrgyzstan Urmat Abdukaimov dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Vị thuyền trưởng của Kyrgyzstan đặc biệt ấn tượng với hàng công đội tuyển Việt Nam và chỉ đích danh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

HLV Abdukaimov cũng thừa nhận sự hiện diện của trụ cột Abdurakhmanov mang lại lợi thế không nhỏ cho ban huấn luyện Kyrgyzstan trong quá trình phân tích đối thủ: "Abdurakhmanov am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam, đang có phong độ tốt và giữ vai trò quan trọng ở CLB Thanh Hóa. Điều đó giúp chúng tôi có thêm nhiều thông tin hữu ích cho sự chuẩn bị".

Bên cạnh việc đánh giá cao chất lượng của đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Kyrgyzstan thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của đội nhà sau trận mở màn. Ông cho rằng độ ẩm cao tại Việt Nam khiến các học trò dễ mất bóng khi triển khai tấn công. Vì vậy, trong buổi tập chuẩn bị cho ngày thi đấu hạ màn, Kyrgyzstan tập trung cải thiện khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa, đồng thời rèn kỹ các phương án đá phạt cố định để tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam.