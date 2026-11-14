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    Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0: Đá 'chung kết' với đội tuyển Việt Nam ngày nào?

    Nghi Thạo
    Nghi Thạo
    Trong trận ra quân Caspers Cup 2026, đội tuyển Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0. Đại diện Trung Á sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối của giải đấu.

    Tối 14.11, đội tuyển Kyrgyzstan chạm trán đội tuyển Đài Loan, ở lượt trận thứ hai giải tam hùng Casper Cup 2026. Đây là trận ra quân của đại diện Trung Á trên sân Thiên Trường tại giải đấu. Trong khi đó, Đài Loan đã nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở ngày khai màn giải đấu hôm 11.11.

    Đội tuyển Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn và đã chứng minh điều này bằng lối thế trận áp đảo hoàn toàn. Đại diện Trung Á đẩy cao đội hình tấn công và liên tục hãm thành đội tuyển Đài Loan.

    Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0: Đá 'chung kết' với đội tuyển Việt Nam ngày nào?- Ảnh 1.

    Trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều hành trận đấu

    Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0: Đá 'chung kết' với đội tuyển Việt Nam ngày nào?- Ảnh 2.

    Đội tuyển Kyrgyzstan (áo trắng) chơi áp đảo Đài Loan

    ẢNH: MINH TÚ

    Khi trận đấu trải qua được 2/3 thời gian của hiệp 1, đội tuyển Kyrgyzstan mới có thể khai thông bế tắc. Xuất phát từ tình huống lên bóng tốc độ bên cánh phải, bóng được căng ngang khung thành để Zhyrgalbek Uulu lao lên phía cột hai và tung cú sút vào góc hẹp tung lưới Đài Loan. Đội tuyển Kyrgyzstan vươn lên dẫn 1-0 ở phút 31.

    Sau khi “nút thắt” của trận đấu được tháo gỡ, đội bóng Trung Á tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Phút 43, Uulu từ cánh trái ngoặt vào trung lộ và dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Đài Loan phải bay người cứu thua. Tận dụng thời cơ khi bóng bật ra, Joel Kojo dứt điểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0.

    Đội tuyển Kyrgyzstan tiếp tục gây sóng gió về phía khung thành Đài Loan trong thời gian còn lại của trận đấu. Đến phút bù giờ của hiệp 2, Akmatov ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 cho đội bóng Trung Á trước Đài Loan.

    Lượt trận cuối giải giao hữu tam hùng Casper Cup 2026 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17.11. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan để tranh ngôi nhất.

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