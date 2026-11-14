Báo Thái Lan nói gì khi đội nhà rời Việt Nam với hạng ba chung cuộc?

U.23 Thái Lan có chiến thắng đầu tay ở ngày hạ màn

Chiến thắng ở lượt trận hạ màn giúp thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tránh được cảnh trắng tay rời Việt Nam, đồng thời đẩy U.23 Singapore xuống vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 1 điểm. Sau trận đấu, các trang báo thể thao của Thái Lan đã có những đánh giá về cách tiếp cận và vận hành lối chơi của đội bóng xứ chùa vàng.

Khác với sự bế tắc ở 2 lượt trận đầu gặp U.23 Việt Nam và U.23 Qatar, U.23 Thái Lan đã phần nào lấy lại sự tự tin khi đối đầu U.23 Singapore. Tờ Siamsport nhận định thầy trò ông Ongtrakul đã "khép lại giải đấu đầy ấn tượng" với thế trận chủ động và khả năng gia tăng sức ép rõ rệt trong hiệp 2.

U.23 Thái Lan (phải) rời Gia Lai với thành tích 2 trận thua và 1 trận thắng, đứng hạng ba chung cuộc ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo phân tích của truyền thông xứ chùa vàng, điểm tích cực lớn nhất của U.23 Thái Lan ở trận này là sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Sau bàn mở tỷ số mang tính chớp thời cơ của Chaiyasit Popoon từ tình huống lộn xộn trước cầu môn ở phút 33, 2 bàn thắng quyết định của "Voi chiến" đều đến từ những kịch bản hoàn toàn khác nhau. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64 cho thấy khả năng chuyển trạng thái nhanh với đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác của Siradanai Phosri để Phongsakon Sangkasopha thoát xuống dứt điểm. Đến phút 79, Paripan Wongsa lại tạo điểm nhấn bằng pha xử lý cá nhân táo bạo, khéo léo tâng bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi sút xa ấn định tỷ số 3-1.

Cả trang Thairath lẫn Khaosod đều dành sự chú ý cho cách điều chỉnh nhân sự của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Những quyết định thay người của ban huấn luyện U.23 Thái Lan đã mang lại hiệu quả lớn và giúp đội bóng có được chiến thắng thuyết phục.

U.23 Thái Lan (trái) chưa đạt kết quả như kỳ vọng ở giải giao hữu tại Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù giành trọn 3 điểm ở ngày chia tay giải, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn nhìn nhận thực tế rằng vị trí thứ ba chung cuộc tại sân chơi tứ hùng tổ chức ở Việt Nam chưa thể xem là kết quả mỹ mãn. Việc để thua cả U.23 Việt Nam lẫn U.23 Qatar trước đó cho thấy U.23 Thái Lan vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu những tập thể được tổ chức tốt và cường độ chơi bóng cao hơn.

Theo kế hoạch được Thairath và Khaosod đăng tải, U.23 Thái Lan sẽ lên đường về nước và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) vào tối 15.11. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cùng các cộng sự sẽ có buổi họp tổng kết chuyên môn với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để mổ xẻ những hạn chế bộc lộ tại Gia Lai, qua đó điều chỉnh nhân sự và lối chơi cho đợt tập trung tiếp theo.

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