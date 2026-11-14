Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Qatar: Đôi công hấp dẫn, nhiều bàn thắng

Sau 2 lượt trận, cục diện giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 gần như đã ngã ngũ. U.23 Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan và 1-0 trước U.23 Singapore, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. U.23 Qatar đứng nhì với 4 điểm (hòa U.23 Singapore 0-0, thắng U.23 Thái Lan 2-1), trong khi U.23 Singapore (1 điểm) và U.23 Thái Lan (0 điểm) đã hết cơ hội. Màn chạm trán giữa U.23 Việt Nam và U.23 Qatar vì thế mang tính chất như trận chung kết để tranh phần thưởng 100.000 USD cho đội vô địch.

Nhận diện U.23 Qatar

Đặt lên bàn cân, U.23 Qatar được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn. Phần lớn tuyển thủ trong đội hình đại diện Tây Á đều sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội. Điểm mạnh rõ nét nhất của U.23 Qatar nằm ở khả năng chuyển trạng thái và tăng tốc bất ngờ. Trong chiến thắng 2-1 trước U.23 Thái Lan, đội bóng Tây Á chỉ cần vỏn vẹn khoảng thời gian 10 phút trong hiệp 1 để đẩy nhanh tốc độ trận đấu và ghi liền 2 bàn.

Williams Minh Hoàng (10) là mẫu cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý ít chạm hiệu quả ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù vậy, U.23 Qatar không phải không có điểm yếu. Trận hòa 0-0 trước U.23 Singapore ở ngày ra quân cho thấy đại diện Tây Á thường lúng túng khi phải áp đặt thế trận trước các hàng thủ lùi sâu và giữ cự ly chặt chẽ. Khi không có khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương để đua tốc độ, các pha phối hợp của U.23 Qatar dễ rơi vào bế tắc. Ngoài ra, tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Qatar đôi lúc thiếu bình tĩnh dưới áp lực cuối trận. Ở lượt trận cuối diễn ra vào tối 14.11, việc buộc phải thắng U.23 Việt Nam mới có thể lật ngược thế cờ càng khiến U.23 Qatar phải dâng cao đội hình, qua đó dễ nôn nóng và bộc lộ sơ hở ở hàng phòng ngự.

U.23 Việt Nam chủ động lựa chọn cách tiếp cận

Nếu nhập cuộc toan tính, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể chọn lối chơi an toàn, đó là phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công. Hàng thủ chủ nhà đang vận hành kín kẽ khi giữ sạch lưới cả 2 trận. Cộng thêm lợi thế hơn 2 điểm và điều kiện thi đấu trên sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm quyền chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam có thể sẽ không chơi phòng ngự bị động mà sẵn sàng đá sòng phẳng với U.23 Qatar vì nhiều lý do. Đầu tiên, mục tiêu quan trọng của giải giao hữu là kiểm nghiệm năng lực và tích lũy bản lĩnh trận mạc trước các đối thủ mạnh. Thứ hai, trong quá khứ, các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam từ lứa U.17, U.20 đến U.23 vốn ít khi e ngại các đối thủ Tây Á. Lối chơi kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm nhỏ và sự khéo léo trong không gian hẹp của cầu thủ Việt Nam luôn là khắc tinh với những đội bóng Tây Á thiên về thể lực nhưng thiếu kiên nhẫn.

Khoa Ngô (trái) là cầu thủ giàu đột biến trong đội hình U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Về mặt lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có trong tay bộ khung tốt nhất khi nhóm cầu thủ đang khoác áo CLB Công An TP.HCM như Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đức Phú, Đinh Quang Kiệt tiếp tục ở lại cống hiến. Để chơi sòng phẳng một cách hiệu quả, U.23 Việt Nam cần kiểm soát tốt khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Nguyễn Đức Phú, Cao Hoàng Minh, Lê Văn Quang Duyệt. Bên cạnh đó, các cầu thủ chủ nhà cần tổ chức vây ráp ở 2 biên, nhằm hạn chế tốc độ của đối phương, đồng thời tận dụng thời điểm dâng cao của hậu vệ cánh Qatar để triển khai phản công nhanh. Các cầu thủ tham gia tấn công như Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Nguyễn Bảo Long hay Lê Đình Long Vũ đều có tốc độ tốt và có thể trừng phạt sai lầm của đối phương bất kỳ lúc nào.

Điều quan trọng nhất với hàng công U.23 Việt Nam lúc này là cải thiện hiệu suất dứt điểm, sau khi đã phung phí nhiều cơ hội trước U.23 Singapore. Với điểm tựa khán giả Pleiku, lợi thế điểm số cùng sự tự tin trước các đại diện Tây Á, người hâm mộ có thể đặt niềm tin rằng U.23 Việt Nam sẽ chơi một trận đấu mãn nhãn trước U.23 Qatar.

Dự đoán tỷ số: U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Qatar