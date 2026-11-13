U.17 Việt Nam bị ảnh hưởng khi Mỹ bỏ World Cup U.17

U.17 Mỹ nguy cơ bị phạt nặng

Hãng tin Reuters cho biết Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đã gửi tới các cầu thủ thông báo hủy đợt tập huấn cũng như rút lui khỏi VCK U.17 World Cup 2026 tại Qatar (diễn ra từ ngày 19.11 - 13.12). USSF lý giải rằng quyết định được đưa ra "xét theo tình hình thực tế hiện nay". Theo Reuters, USSF viện dẫn khuyến cáo đi lại cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar cùng các chỉ thị an ninh liên quan dành cho nhân viên đại sứ quán và gia đình. Trước đó một tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật cảnh báo, đề nghị công dân cân nhắc việc di chuyển tới Qatar do nguy cơ xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông.

U.17 VN đã đến Qatar, bước vào giai đoạn nước rút cho U.17 World Cup ẢNH: VFF

Theo điều lệ giải, việc rút lui trong vòng 30 ngày trước khai mạc nhiều khả năng khiến USSF đối mặt án phạt tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 600 triệu đồng).

U.17 Việt Nam bị tác động thế nào?

Theo lịch ban đầu, U.17 Mỹ nằm bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria. Việc đại diện Bắc Mỹ bỏ giải buộc FIFA phải cân nhắc 2 phương án: gọi một đội tuyển khác thay thế, hoặc để bảng J thi đấu với 3 đội. Về lý thuyết, điều lệ giải cho phép FIFA chỉ định suất thay thế. Tuy nhiên, phương án này rất thiếu khả thi khi ngày khai mạc 19.11 đã cận kề. Do đó, trường hợp bảng J chỉ còn 3 đội nhiều khả năng trở thành hiện thực.

Nếu bảng J khuyết một đội, cách xét vé vào vòng knock-out của giải đấu sẽ bị xáo trộn. VCK U.17 World Cup 2026 gồm 48 đội, chia đều vào 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Khi bảng J chỉ có 3 đội, việc tính thành tích của các đội xếp hạng ba ở 11 bảng còn lại sẽ có sự thay đổi. Để công bằng, đội đứng thứ ba ở các bảng đủ 4 đội sẽ bị hủy kết quả trận gặp đội chót bảng, chỉ tính thành tích với đội nhất và nhì.

Sự điều chỉnh này gây bất lợi lớn cho nhóm đội tầm trung, vốn nhắm tới vị trí thứ ba. Tại World Cup, lựa chọn thực tế nhất của các đội cửa dưới là chơi chặt chẽ trước đối thủ mạnh và dồn sức kiếm điểm khi gặp đội yếu nhất bảng để cải thiện thành tích. Đội bóng của HLV Cristiano Roland có thể gián tiếp chịu ảnh hưởng từ cách tính này. Chưa biết thực tế khi bước vào giải đấu sẽ như thế nào, nhưng U.17 VN trên lý thuyết được đánh giá có cửa tranh chấp vị trí thứ ba bảng G với U.17 New Zealand, bởi U.17 Bỉ và U.17 Mali vượt trội hơn hẳn. Nếu kết quả với đội cuối bảng bị hủy, thầy trò ông Roland sẽ chịu thiệt thòi đáng kể trong việc tranh chấp suất đi tiếp.