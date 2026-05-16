Trước trận tứ kết gặp U.17 Úc tại VCK U.17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland cho biết toàn đội đang duy trì trạng thái tinh thần rất tốt sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Trên sân tập, các cầu thủ đã có những phút giây rất thoải mái và hài hước.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 15.5 tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil đánh giá việc giành vé đi tiếp giúp các cầu thủ thêm tự tin và thoải mái hơn về tâm lý.

HLV Cristiano Roland nói” “Sau khi giành vé vào tứ kết và suất dự FIFA U.17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong mỗi trận đấu”.

Ở vòng tứ kết, U.17 Việt Nam sẽ tái đấu U.17 Úc - đối thủ từng thua đoàn quân của HLV Cristiano Roland 1-2 tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng U.17 Úc hiện tại đã có nhiều thay đổi và sẽ là thử thách rất lớn.

“Chúng ta từng gặp họ trước đây nhưng hiện tại họ đã thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới chắc chắn rất khó khăn và đòi hỏi toàn đội phải chơi với khả năng cao nhất”.

HLV Cristiano Roland ‘U.17 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để tiến xa hơn'

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup, ban huấn luyện U.17 Việt Nam vẫn liên tục nhắc nhở các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự tập trung cho chặng đường tiếp theo.

Theo HLV Cristiano Roland, việc lần đầu giành vé dự World Cup mang đến nhiều cảm xúc nhưng đồng thời cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá.

“Đây là lần đầu tiên các em giành vé dự World Cup nên mọi trải nghiệm tại giải đấu này đều rất quan trọng. Các cầu thủ đã học hỏi được rất nhiều qua từng trận đấu”, HLV trưởng U.17 Việt Nam cho biết.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh sự tập trung, tinh thần đoàn kết và tính tổ chức sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt nếu U.17 Việt Nam muốn tiến sâu hơn tại giải.

U.17 Việt Nam tập luyện chiều 15.5

“Mọi đối thủ đều rất mạnh. Nếu không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì được tinh thần đoàn kết thì sẽ rất khó khăn. Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, ông nói thêm.

Trong buổi tập chiều 15.5, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện các bài tập hồi phục nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất sau vòng bảng. Không khí trên sân tập khá thoải mái nhưng toàn đội vẫn giữ được sự tập trung và quyết tâm trước trận đấu quan trọng.