U.17 Nhật Bản ‘hủy diệt’ Tajikistan sau bước ngoặt thẻ đỏ, cầm vé bán kết đầu tiên

U.17 Nhật Bản tiếp tục chứng minh vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi có màn trình diễn áp đảo trước U.17 Tajikistan ở trận tứ kết đầu tiên của U.17 châu Á 2026. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và giành chiến thắng đậm 5-0 để ghi tên vào bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Nhật Bản đã đẩy cao đội hình, triển khai bóng mạch lạc và liên tục tạo sức ép về phía khung thành Tajikistan. Đại diện Đông Á cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, tốc độ phối hợp cũng như tính tổ chức trong lối chơi.

Trong khi đó, Tajikistan chủ động phòng ngự phản công và cố gắng tận dụng những pha bóng dài hoặc tình huống cố định. Tuy nhiên, đại diện Trung Á gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing rất tốt của Nhật Bản.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U.17 Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ pha phối hợp trung lộ ăn ý, Sora Iwatsuchi kiến tạo để Maki Kitahara dứt điểm chuẩn xác, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Bước ngoặt lớn xảy ra ở phút 54 khi Hikmatullo Kabirov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Sosuke Hoshi. Chơi thiếu người khiến Tajikistan gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép lớn từ đối thủ.

Tận dụng lợi thế hơn người, Nhật Bản liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Phút 60, Maki Kitahara hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng sau tình huống phản công nhanh. Đến phút 69, Kakeru Saito nâng tỷ số lên 3-0 với cú dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Rekuto Shiraogawa.

Không dừng lại ở đó, U.17 Nhật Bản tiếp tục khiến hàng thủ Tajikistan rơi vào thế chống đỡ vất vả. Phút 79, Tafuku Satomi ghi bàn thắng thứ 4 cho đại diện Đông Á sau thêm một pha phối hợp tốc độ bên cánh phải.

Những phút cuối trận, Tajikistan gần như chỉ còn biết lùi sâu phòng ngự. Đến phút 90, U.17 Nhật Bản khép lại chiến thắng 5-0 bằng thêm một pha phối hợp đẹp mắt trước khung thành đối phương.

Chiến thắng đậm này cho thấy sức mạnh toàn diện của U.17 Nhật Bản tại giải đấu năm nay. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả mà còn cho thấy sự gắn kết và tính kỷ luật rất cao trong lối chơi.

Trong khi đó, Tajikistan dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội hơn hẳn về đẳng cấp và khả năng tổ chức trận đấu.