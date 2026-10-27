Lịch thi đấu chi tiết bảng G - U.17 World Cup 2026: Chờ U.17 Việt Nam gây sốc

Vòng chung kết FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12.2026, quy tụ 48 đội, chia thành 12 bảng. U.17 Việt Nam góp mặt ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand sau hành trình giành vé dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16. Vì vậy, U.17 Việt Nam vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp nếu biết chắt chiu điểm số qua từng trận.

Lịch thi đấu của bảng G, VCK U.17 World Cup 2026

Lượt trận 1: U.17 Việt Nam thử sức trước U.17 Bỉ

Lúc 20 giờ ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Bỉ trong trận ra quân bảng G. Cùng ngày, U.17 Mali đối đầu U.17 New Zealand lúc 20 giờ 30.

Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Cristiano Roland là đại diện giàu truyền thống của bóng đá trẻ châu Âu. U.17 Bỉ từng giành hạng ba U.17 World Cup 2015 và là á quân của U.17 EURO 2026. Đội bóng này có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, nổi bật với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và tổ chức áp sát nhanh khi mất quyền kiểm soát.

Đáng chú ý, U.17 Bỉ từng đánh bại U.17 Hà Lan với tỷ số 5-1 trong trận giao hữu hồi tháng 10.2026. Kết quả này cho thấy sức tấn công đáng gờm của đối thủ mà U.17 Việt Nam phải đối mặt ngay ngày ra quân.

Trước thử thách đó, U.17 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai sót khi triển khai bóng từ phần sân nhà và tránh để đối thủ khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự. Khả năng phối hợp nhóm nhỏ cùng sự linh hoạt trong chuyển trạng thái có thể là chìa khóa giúp các học trò của HLV Cristiano Roland tìm kiếm cơ hội.

U.17 Việt Nam sẽ có trận ra quân được dự đoán rất khó khăn ẢNH: VFF

Ở cặp đấu còn lại, U.17 Mali được đánh giá nhỉnh hơn U.17 New Zealand nhờ kinh nghiệm tại các giải đấu lớn và nền tảng thể chất nổi bật. Mali từng giành vị trí á quân U.17 World Cup 2015, hạng ba năm 2023 và nhiều lần tiến sâu tại giải đấu. Lối chơi giàu tốc độ, pressing mạnh mẽ cùng khả năng phản công nhanh giúp đại diện châu Phi trở thành ứng viên đáng gờm cho ngôi đầu bảng G.

Lượt trận 2: U.17 Việt Nam cần tận dụng cơ hội trước U.17 New Zealand

Ngày 23.11, U.17 Việt Nam gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30. Trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai là cuộc đối đầu giữa U.17 Mali và U.17 Bỉ, diễn ra cùng giờ. Nếu trận ra quân là bài kiểm tra về khả năng chịu sức ép trước một đối thủ mạnh của châu Âu, cuộc chạm trán New Zealand sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục tiêu giành điểm của U.17 Việt Nam.

Đại diện châu Đại Dương không sở hữu bề dày thành tích nổi bật như Mali, nhưng vẫn là đối thủ khó chịu nhờ thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp bóng bổng. New Zealand cũng thường tận dụng các tình huống cố định để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Bởi vậy, U.17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ cho những pha bóng dài, các tình huống không chiến và khả năng chống bóng hai. Việc duy trì sự tập trung trong vòng cấm sẽ có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi đối thủ có thể tạo ra khác biệt từ những tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tìm kiếm lợi thế bằng khả năng phối hợp kỹ thuật, di chuyển linh hoạt và khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Trận gặp U.17 New Zealand là cơ hội lớn để U.17 Việt Nam có thể giành 3 điểm ẢNH: VFF

Xét về cục diện bảng G, đây có thể là trận đấu mang tính bản lề đối với tham vọng đi tiếp của đại diện Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp toàn đội có lợi thế đáng kể trước lượt cuối, trong khi một kết quả hòa vẫn có thể duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí thứ ba có thành tích tốt.

Ở trận đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa Mali và Bỉ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu. Mali có ưu thế về sức mạnh và tốc độ, trong khi Bỉ được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức chiến thuật. Đội nào hạn chế được điểm mạnh của đối thủ tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội giành kết quả thuận lợi.

Lượt trận 3: U.17 Việt Nam quyết đấu U.17 Mali, nuôi hy vọng đi tiếp

Ở lượt trận cuối ngày 26.11, U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali lúc 20 giờ. Cùng thời điểm, U.17 New Zealand đối đầu U.17 Bỉ.

U.17 Mali được xem là một trong những thử thách lớn nhất của bảng G. Đại diện châu Phi từng vô địch U.17 châu Phi các năm 2015 và 2017, đồng thời giành vị trí á quân U.17 World Cup 2015 và hạng ba năm 2023. Những thành tích đó cho thấy Mali có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh đáng kể ở sân chơi trẻ thế giới.

Điểm mạnh của đội bóng này nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng gây sức ép liên tục. Mali thường chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh sau khi đoạt bóng. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến U.17 Việt Nam gặp khó nếu không duy trì được cự ly đội hình và khả năng hỗ trợ giữa các tuyến.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang chuẩn bị rất nghiêm túc, quyết tâm làm nên bất ngờ ở VCK U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Để hạn chế sức mạnh của Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland cần tránh cuốn vào lối chơi thiên về tranh chấp thể lực. Những đường chuyền nhanh, khả năng thoát pressing và việc tận dụng khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương sẽ là những phương án đáng cân nhắc. Bên cạnh đó, U.17 Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến các tình huống phản công và không để đối thủ có quá nhiều khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Dù vậy, kết quả của hai lượt trận đầu tiên sẽ ảnh hưởng lớn đến cách tiếp cận trận đấu cuối cùng. Nếu đã tích lũy được điểm số thuận lợi trước Bỉ hoặc New Zealand, U.17 Việt Nam có thể bước vào cuộc đối đầu Mali với tâm lý chủ động hơn. Ngược lại, nếu chưa có kết quả như mong đợi, áp lực giành điểm sẽ lớn hơn đáng kể.

Ở trận còn lại, cuộc đối đầu giữa Bỉ và New Zealand cũng có thể quyết định thứ hạng chung cuộc của bảng G.