Đội tuyển Việt Nam trình làng hàng thủ 'như Tây': Cao trung bình 1,845 m

Cơ hội cho Lương Chí Khải và Trần Trung Kiên

Trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Loan ở trận ra quân tối 11.11, đối thủ chủ yếu lùi sâu phòng ngự và ít tạo sức ép liên tục. HLV Kim Sang-sik đã tận dụng nhịp độ vừa phải này để thử nghiệm trung vệ lứa U.23 Nguyễn Nhật Minh, trong khi tân binh Việt kiều Lương Chí Khải chưa được sử dụng.

Ngay sau trận đấu đó, nhóm 4 cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức đã rời đội tuyển sớm để trở về chuẩn bị cho giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Sự vắng mặt của Lê Giang Patrik (1,88 m) và Nhật Minh mở ra cơ hội cho nhiều cái tên khác sở hữu thể hình vượt trội ở lượt trận khép lại giải gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17.11 trên sân Thiên Trường.

Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao 1,91 m, là cầu thủ cao nhất đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Đứng đầu danh sách này là thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL). Với chiều cao 1,91 m, anh là cầu thủ cao nhất toàn đội. Dù phải cạnh tranh với Nguyễn Văn Việt (1,81 m, Thể Công Viettel) vốn có phản xạ tốt và phong độ ổn định, Trung Kiên vẫn chiếm ưu thế nhờ sải tay dài, khả năng làm chủ không gian vòng cấm và sự ăn ý sẵn có với các đồng đội lứa U.23.

Ở phía trên, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna, sinh năm 1999) nhiều khả năng có màn ra mắt chính thức trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Cao 1,85 m, Chí Khải là người có thể hình tốt nhất trong nhóm trung vệ đợt này. Khi sát cánh cùng trung vệ trẻ Phạm Lý Đức (1,82 m, CLB CAND) và đội trưởng Nguyễn Thành Chung (1,80 m, CLB Hà Nội), bộ tứ phòng ngự gồm thủ môn Trung Kiên và ba trung vệ đạt chiều cao trung bình lên tới 1,845 m - thông số rất tốt đối với mặt bằng của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Thành Chung là thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đợt này ẢNH: MINH TÚ

Lời giải cho bài toán bóng bổng

Khác với Đài Loan, đội tuyển Kyrgyzstan mang đặc trưng lối chơi của các đại diện Trung Á: tốc độ, giàu thể lực, không ngại va chạm và tấn công trực diện. Họ thường xuyên sử dụng các pha treo bóng từ hai biên, bóng dài vượt tuyến và tận dụng tối đa tình huống cố định để khai thác lợi thế thể hình.

Trước đối thủ có xu hướng áp sát nhanh và chơi bóng bổng liên tục, những nhân tố cao to nơi hàng thủ sẽ đóng vai trò then chốt giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững. Sự hiện diện đồng thời của Trần Trung Kiên và Lương Chí Khải giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điểm tựa ở các pha tranh chấp trên không. Phạm Lý Đức mang lại nguồn năng lượng dồi dào với lối đá xông xáo, sẵn sàng lao vào tranh chấp tay đôi để thu hẹp không gian xử lý của đối phương. Nguyễn Thành Chung đóng vai trò người giữ nhịp, bọc lót và chỉ huy cự ly đội hình nhờ khả năng đọc tình huống chuẩn xác.

Trừ vị trí thủ môn, Lương Chí Khải (số 5) là cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt nhất ẢNH: MINH TÚ

Phạm Lý Đức "dày người", tranh chấp đầy mạnh mẽ ẢNH: MINH TÚ

Ngoài mặt trận phòng ngự, khả năng tham gia hỗ trợ tấn công của Lương Chí Khải, Nguyễn Thành Chung và Phạm Lý Đức cũng rất đáng chú ý. Trong những tình huống cố định, cả ba trung vệ kể trên đều được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu.