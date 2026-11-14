Chân sút Việt kiều Croatia lại lên tiếng, U.19 Việt Nam thua tiếc nuối U.19 Hàn Quốc

2 cầu thủ Việt kiều cùng ra sân

Ở trận đấu diễn ra vào chiều 14.11 tại giải Panda Cup 2026 tổ chức tại Trung Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội đá chính cho cả hai cầu thủ Việt kiều là Antonio Moric và Thomas Mai Veeren. Đây là dịp để bộ đôi cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trong màu áo U.19 Việt Nam trước đối thủ có chất lượng hàng đầu châu lục.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.19 Hàn Quốc đã cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U.19 Việt Nam. Trước sức ép lớn từ đối thủ, U.19 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chống đỡ khá tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ sạch lưới. Phút 39, sau hàng loạt tình huống hãm thành liên tiếp, U.19 Hàn Quốc đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc, vươn lên dẫn trước 1-0.

U.19 Việt Nam trải qua 2 trận thua liên tiếp tại Panda Cup 2026 ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.19 Việt Nam thể hiện bộ mặt tích cực hơn với khả năng tổ chức tấn công chủ động và sắc nét. Những tình huống chuyển trạng thái nhanh giúp đội bóng sao vàng tạo ra ít nhất 4 cơ hội đáng chú ý. Trong đó, bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 đến từ một pha phản công hiệu quả. Antonio Moric là người tung đường chuyền thuận lợi để kiến tạo cho Nguyễn Văn Bách dứt điểm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U.19 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 2

Sau bàn gỡ, U.19 Việt Nam tiếp tục chơi tự tin và có thêm những cơ hội thuận lợi để vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc nhất là tình huống Tuấn Kiệt thoát xuống đối mặt với thủ môn U.19 Hàn Quốc nhưng không thể tận dụng thành công. Nguyễn Văn Bách cũng có cơ hội thuận lợi, song pha dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Antonio Moric tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở trận gặp U.19 Hàn Quốc. Trước đó ở ngày ra quân, tiền đạo Việt kiều Croatia đã đánh đầu tung lưới U.19 Trung Quốc ẢNH: MINH DÂN

Việc bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc khiến U.19 Việt Nam không thể tạo ra lợi thế trước đối thủ. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, vấn đề thể lực bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng duy trì thế trận của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tận dụng thời điểm này, U.19 Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn thắng quyết định ở phút 82, qua đó ấn định chiến thắng 2-1.

Ở lượt trận cuối cùng, U.19 Việt Nam sẽ chạm trán U.19 Tajikistan vào lúc 14 giờ 30 ngày 17.11. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong tương lai.