Sao trẻ HAGL Minh Tâm nói gì sau bàn thắng quý hơn vàng giúp U.23 Việt Nam vô địch?

'Tôi rất tự hào!'

Ở trận đấu hạ màn giải Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra tối 14.11, đội tuyển U.23 Việt Nam hòa kịch tính U.23 Qatar với tỷ số 1-1. Đầu hiệp 2, Nguyễn Minh Tâm tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn khi phá lưới đội bóng Tây Á. Pha lập công này đã trực tiếp mang về chức vô địch cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Đội chủ nhà đăng quang với thành tích bất bại: thắng 2 trận, hòa 1 trận.

Sau trận đấu, tiền đạo đang khoác áo HAGL Nguyễn Minh Tâm bày tỏ niềm vui khi sở hữu 3 bàn thắng sau 3 trận đấu tại giải: "Dù thi đấu ở vị trí nào, tôi cũng luôn đặt mục tiêu ghi bàn trong mỗi trận. Đặc biệt, đây là một trận đấu rất quan trọng, có thể xem như chung kết của giải. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ghi bàn và đóng góp cho toàn đội".

Minh Tâm ghi bàn quý giá giúp U.23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 và giành chức vô địch. Trước đó ở trận ra quân gặp U.23 Thái Lan, chân sút HAGL từng lập cú đúp ẢNH: ĐỘC LẬP

Đánh giá về đối thủ, chân sút sinh năm 2005 cho biết: "U.23 Qatar thi đấu mạnh mẽ, táo bạo và quyết liệt. Các cầu thủ phòng ngự của họ có thể hình tốt, cao lớn và rất chắc chắn. Vì vậy, trong hiệp 1, chúng tôi đã gặp khá nhiều khó khăn". Minh Tâm cũng tiết lộ rằng ban huấn luyện đã đưa ra nhiều lời khuyên trong phòng thay đồ để giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 2.

U.23 Việt Nam hòa kịch tính U.23 Qatar, đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 đầy bản lĩnh

"Tôi cảm thấy rất tự hào về toàn đội. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tập trung và thi đấu 3 trận, nhưng chúng tôi đã rất đoàn kết và cùng nhau hướng đến một mục tiêu. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ đội bóng trong tương lai. Chúng tôi hứa sẽ luôn cố gắng hết sức, thi đấu hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ", Nguyễn Minh Tâm bộc bạch.

Williams Minh Hoàng (bìa trái) là người đã mở ra cơ hội cho Minh Tâm ghi bàn bằng pha đi bóng đột biến bên cánh phải rồi căng ngang vào trong ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối thủ tiếc nuối

Sau trận hòa với U.23 Việt Nam, Al Rawi - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Qatar, đã chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà cũng như mục tiêu trong thời gian tới. Dù không thể giành chiến thắng như kỳ vọng, Al Rawi vẫn đánh giá tích cực về trận đấu.

"Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi muốn chúc mừng toàn đội vì những nỗ lực đã thể hiện. Hy vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở giải đấu tiếp theo. Đây là một trận đấu hay, với sự cổ vũ của rất đông người hâm mộ. Giải đấu này là cơ hội chuẩn bị tốt cho Asian Cup. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho giải đấu đó", Al Rawi nhấn mạnh.