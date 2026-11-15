Ngô Đăng Khoa đẩy xe chở Williams Minh Hoàng ở sân bay sau chức vô địch, chấn thương ra sao?

Sáng 15.11, sau khi giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026, các cầu thủ U.23 Việt Nam chia tay nhau để trở về hội quân cùng CLB chủ quản. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lên đường trở lại TP.HCM, chuẩn bị tập trung cùng CLB Công an TP.HCM.

Đáng chú ý, tại sân bay, Williams Minh Hoàng phải ngồi trên chiếc xe đẩy hành lý do Ngô Đăng Khoa đẩy đi. Hình ảnh được Tạp chí Bóng đá ghi lại,khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tình trạng chấn thương của tiền đạo 19 tuổi, người vừa góp công quan trọng giúp U.23 Việt Nam đăng quang.

Ngô Đăng Khoa đẩy xe cho Williams Minh Hoàng ở sân bay sáng 15.11

Chấn thương của Williams Minh Hoàng nghiêm trọng đến đâu?

Trước đó, trong trận hòa 1-1 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Qatar tối 14.11, Williams Minh Hoàng được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân ngay đầu hiệp 2 nhằm tăng cường sức tấn công.Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 2007 nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 48, Minh Hoàng đột phá xuống cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Hàng thủ U.23 Qatar phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Williams Minh Hoàng (số 10) đóng góp lớn vào bàn gỡ hòa nhưng sau đó anh gặp chấn thương phải rời sân ẢNH: ĐỘC LẬP

Pha bóng có dấu ấn của Minh Hoàng giúp U.23 Việt Nam giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM không trọn vẹn.

Trong hiệp 2, Minh Hoàng gặp chấn thương sau một pha va chạm với cầu thủ U.23 Qatar. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu trong vài phút, anh vẫn không thể trụ lại trên sân và phải nhường chỗ cho Nguyễn Quốc Toản ở phút 75.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận ban huấn luyện chưa thể xác định chính xác mức độ chấn thương của học trò. Ông cho biết: “Về chấn thương của tiền đạo Williams Minh Hoàng, hiện bộ phận y tế chưa xác định mức độ chấn thương của cậu ấy. Phải sang hôm sau chúng tôi mới có câu trả lời chính xác. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn”.

Việc Minh Hoàng phải ngồi xe đẩy hành lý tại sân bay vào sáng hôm sau cho thấy anh vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận y tế chính thức về tính chất và mức độ chấn thương của cầu thủ này.

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Tài năng 19 tuổi đang có những bước tiến đáng chú ý

Chấn thương xuất hiện trong giai đoạn Williams Minh Hoàng đang có nhiều dấu ấn ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Trước khi cùng U.23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026, tiền đạo mang hai dòng máu Việt - Anh đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.Ở tuổi 19, Minh Hoàng góp mặt trong cả 3 trận vòng bảng. Anh đóng góp 1 pha kiến tạo trong chiến thắng trước Philippines, vào sân từ băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu Thái Lan và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng ngược Pakistan 4-2.

Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 2007 chỉ mới được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần đầu vào ngày 18.9. Sau buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ngày 22.9, anh được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính ở trận gặp Philippines chỉ 4 ngày sau đó.





Ngô Đăng Khoa đẩy xe cho Williams Minh Hoàng di chuyển ở sân bay Ảnh: Tạp chí Bóng đá

Đây là bước tiến nhanh chóng đối với một cầu thủ mới trải qua khoảng nửa mùa giải trong màu áo CLB Công an TP.HCM.Trong cuộc chia sẻ với FIFA, Minh Hoàng từng bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho bóng đá Việt Nam.“Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước”, anh chia sẻ.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, Minh Hoàng tiếp tục cho thấy sự năng nổ và khả năng tạo đột biến trên hàng công. Dù không trực tiếp ghi bàn trong trận gặp U.23 Qatar, pha đột phá và căng ngang của anh đã góp phần mang về bàn gỡ quan trọng, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chức vô địch với thành tích bất bại.

