U.23 Việt Nam đăng quang giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Đối thủ mạnh

Sau 2 trận đầu có những xáo trộn đội hình để thử nghiệm, HLV Đinh Hồng Vinh đã tung ra đội hình tốt nhất ở giải lần này trong trận tiếp đón U.23 Qatar. Bộ ba trung vệ Nguyên Hoàng, Tuấn Khải và Quang Kiệt là tấm khiên che chắn phía trước khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Ở giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm đang chơi tại V-League là Hoàng Minh - Đức Phú gánh trọng trách giữ nhịp và phân phối bóng lên trên.

Bàn thắng quý hơn vàng của Minh Tâm vào lưới U.23 Qatar

Minh Tâm nổi bật trong màu áo U.23 VN ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Qatar khá mạnh nên đã mang đến thách thức lớn nhất kể từ đầu giải cho hàng thủ U.23 VN. Hoàng Minh và Đức Phú rất vất vả trước bộ đôi Bassam Adel và Ziad Fadi có khả năng vây ráp và thoát pressing rất hay. Ngay từ quả giao bóng đầu tiên, U.23 Qatar đã chủ động dâng cao và áp sát liên tục lên các trung vệ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến ý đồ triển khai bóng từ dưới lên của U.23 VN. Đặc biệt hai biên của chúng ta hoàn toàn bị khóa chặt khi Văn Thuận thất thế trước Mrwan Hassan, còn Đăng Khoa và Minh Tâm cũng hiếm khi nhận được bóng.

Xét cả hiệp 1, đội U.23 VN kiểm soát bóng trội hơn, nhưng bóng chủ yếu được luân chuyển ở ngoài khu vực 1/3 cuối sân, khá xa khung thành U.23 Qatar. Ngược lại, đội khách chơi tương đối hiệu quả. Họ đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống tấn công nhanh. Bàn thắng được ghi ở phút 20 khi Al Rawi băng xuống ở biên phải sút chéo góc đưa bóng dội cột dọc văng ra, va vào người Faragalla rồi bay vào lưới khiến thủ môn Văn Bình không thể cản phá. Sau khi có bàn thắng, U.23 Qatar chơi phòng ngự nhiều hơn và tập trung khóa chặt hai cánh khiến Bảo Long và Long Vũ không thể dâng cao để "tiếp đạn" cho Đăng Khoa, Văn Thuận, nên U.23 VN chơi có phần bế tắc.

Hiệu ứng Minh Hoàng

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Đinh Hồng Vinh đã quyết đoán rút Văn Thuận và Hoàng Minh ra, thay vào đó là Williams Minh Hoàng và Quang Duyệt. Ngay lập tức những điều chỉnh này đem đến hiệu quả khi thể hình, sức mạnh và tốc độ đã giúp Minh Hoàng vượt qua 2 hậu vệ U.23 Qatar, giúp Minh Tâm ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 48.

Những phút sau đó, Minh Hoàng chơi rất năng nổ. Ngoài pha kiến tạo, cầu thủ Việt kiều này còn có các pha đi bóng xông xáo khiến hàng thủ U.23 Qatar liên tục phải phạm lỗi.

Sự góp mặt của Quang Duyệt cũng góp phần giúp tuyến giữa U.23 VN dần tìm lại sự chủ động, buộc HLV Jose Angel Ziganda (U.23 Qatar) phải nhiều lần đều chỉnh chiến thuật.

Về cuối trận, khi Minh Hoàng phải rời sân vì chấn thương, U.23 VN chủ động hạ thấp đội hình để bảo toàn tỷ số hòa. Bộ ba trung vệ Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Tuấn Khải đã chơi rất chắc chắn, khiến những đường lên bóng của U.23 Qatar chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài rìa vòng cấm địa. Bảo toàn thành công tỷ số hòa 1-1, U.23 VN đã đăng quang xứng đáng với 7 điểm sau 3 trận, sở hữu hàng công tốt nhất (5 bàn) và hàng thủ tốt nhất (chỉ thủng lưới 1 bàn). Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất, Cao Văn Bình được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất. Ngoài cúp vô địch và giải thưởng 2,6 tỉ đồng (100.000 USD) của bầu Đức, U.23 VN đã tạo được niềm tin rất lớn về lứa tài năng mới sẽ đủ sức chinh phục các đấu trường lớn như SEA Games 34, VCK U.23 châu Á 2028…

Giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 thành công trọn vẹn khi các trận đấu đều đón nhận sự cổ vũ rất đông của người hâm mộ và chức vô địch ở lại với đội chủ nhà.