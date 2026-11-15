Lịch thi đấu mới nhất, chốt các kênh phát U.17 World Cup 2026: U.17 Việt Nam đá khung giờ gần đêm

VCK FIFA U.17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, quy tụ 48 đội tuyển. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Sau vòng bảng, 24 đội đứng đầu và nhì cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 32 đội. Vì vậy, bên cạnh cuộc đua vào hai vị trí dẫn đầu, U.17 Việt Nam vẫn có thể hướng đến suất đi tiếp thông qua thứ hạng thứ ba.

Một thuận lợi với khán giả trong nước là cả ba trận của U.17 Việt Nam đều diễn ra vào khung giờ tương đối dễ theo dõi: 20 giờ ngày 20.11, 22 giờ 30 ngày 23.11 và 20 giờ ngày 26.11. Các trận đấu được phát sóng tại Việt Nam trên TV360, FPT Play và MyTV.

Danh sách U.17 Việt Nam dự World Cup

Lịch thi đấu và các kênh phát bảng G giải U.17 World Cup 2026

Lượt trận 1 (20.11): Bài kiểm tra đầu tiên trước U.17 Bỉ

U.17 Việt Nam bắt đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Đối thủ đầu tiên không dễ đối phó: U.17 Bỉ vừa giành ngôi á quân U.17 châu Âu 2026 (tháng 6) và sở hữu lứa cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá rất phát triển.

U.17 Bỉ sở hữu lối chơi đa dạng, không chỉ dựa vào ưu thế về thể hình mà còn có khả năng phối hợp và tổ chức tấn công khá tốt. Các cầu thủ Bỉ thường triển khai bóng nhanh, chủ động kiểm soát thế trận và lập tức gây sức ép để giành lại bóng khi bị đối phương cướp bóng. Bên cạnh lối chơi tập thể, đội bóng châu Âu còn có những cá nhân sở hữu kỹ thuật tốt, xử lý bóng linh hoạt trong phạm vi hẹp. Trong đó, tiền vệ Xander Dierckx là một gương mặt đáng chú ý, có thể tạo ra khác biệt ở khu vực giữa sân.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) từng đối đầu với nhiều đối thủ mạnh và đều chứng minh được năng lực của mình ẢNH: VFF

Với U.17 Việt Nam, trận mở màn sẽ là dịp kiểm chứng khả năng chịu áp lực trước một đối thủ có trình độ cao. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần tránh để U.17 Bỉ áp đặt thế trận, đồng thời phải giữ được sự kết nối giữa các tuyến. Những pha phối hợp ít chạm, di chuyển không bóng và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương có thể giúp U.17 Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Sự chuẩn bị trước giải mang đến tín hiệu tích cực cho U.17 Việt Nam. Trong trận giao hữu tại UAE ngày 9.11, đội đã đánh bại U.17 Fiji 2-0 nhờ các bàn thắng của Lê Sỹ Bách và Trần Mạnh Quân. Kết quả này giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin trước khi bước vào thử thách lớn hơn nhiều tại Qatar.

Cùng ngày, U.17 Mali sẽ gặp U.17 New Zealand lúc 20 giờ 30. Về lý thuyết, U.17 Mali được đánh giá cao nhờ thành tích quốc tế nổi bật, trong đó có ngôi á quân World Cup năm 2015 và vị trí thứ ba năm 2023. Kết quả trận đấu này sẽ giúp U.17 Việt Nam có thêm cơ sở đánh giá tương quan sức mạnh các đối thủ trong bảng.

Lượt trận 2 (23.11): New Zealand là cơ hội để U.17 Việt Nam tìm điểm

Lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 New Zealand. Nếu trận đầu tiên là cuộc thử sức trước một đội bóng hàng đầu châu Âu, màn so tài ở lượt hai có thể mang ý nghĩa quyết định hơn đối với mục tiêu tích lũy điểm số của thầy trò HLV Roland.

U.17 New Zealand không phải đối thủ xa lạ với sân chơi trẻ thế giới khi đội hình 21 cầu thủ dự giải có đến 6 người từng tham dự U.17 World Cup 2025. Ngoài ra, 17 thành viên trong danh sách từng góp mặt ở đội tuyển vô địch giải U.16 châu Đại Dương năm 2025. Sự kế thừa lực lượng giúp đại diện châu Đại Dương có nền tảng phối hợp và kinh nghiệm thi đấu đáng lưu ý.

Cách chơi của U.17 New Zealand thiên về sức mạnh và tốc độ. Ngoài ra, họ còn có thể gây áp lực bằng các pha tranh chấp trên không, những tình huống đưa bóng ra hai biên rồi tạt vào trong. Vì thế, hàng thủ U.17 Việt Nam phải đặc biệt chú ý đến việc chọn vị trí, bọc lót và kiểm soát các điểm nóng trong khu vực cấm địa.

Đối đầu với U.17 New Zealand là cơ hội để U.17 Việt Nam giành điểm ẢNH: VFF

Nếu có điểm trước New Zealand, U.17 Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể vị thế trong cuộc đua ở bảng G. Ngược lại, đội vẫn cần tính toán kỹ cho trận cuối với U.17 Mali.

Ở trận còn lại, U.17 Mali sẽ đối đầu U.17 Bỉ lúc 22 giờ 30. Giới chuyên môn đánh giá, màn so tài này có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của bảng.

Lượt trận 3 (26.11): Chạm trán Mali, U.17 Việt Nam hướng đến tấm vé đi tiếp

Trận cuối vòng bảng của U.17 Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11, gặp U.17 Mali. Đây là đối thủ có thành tích đáng nể ở các giải trẻ quốc tế và thường được xem là một trong những đại diện mạnh của bóng đá châu Phi.

U.17 Mali từng hai lần vô địch U.17 châu Phi, giành ngôi á quân World Cup U.17 năm 2015 và đứng thứ ba năm 2023. Những đội tuyển trẻ của quốc gia này thường sở hữu cầu thủ có tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt. Abdoulaye Samake, Amadou Doumbia và Salia Diarra là những cái tên đáng chú ý trong nhóm cầu thủ được nhắc đến trước giải.

Sự thiếu ổn định là điều các đại diện châu Phi còn thiếu. Chính vì thế, U.17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tạo nên bất ngờ trước U.17 Mali ẢNH: VFF

Đối với U.17 Việt Nam, cách nhập cuộc ở trận cuối sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hai lượt đấu trước. Nếu còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu hoặc suất dành cho đội xếp thứ ba, thầy trò HLV Cristiano Roland cần tận dụng tối đa những cơ hội để tổ chức tấn công, tạo nên bất ngờ.

Ở trận đấu còn lại, U.17 New Zealand gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 26.11. Hai cuộc so tài diễn ra cùng thời điểm sẽ khép lại bảng G và xác định những đội giành quyền vào vòng 32 đội.