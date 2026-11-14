HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra phương thức đánh bại U.23 Qatar, U.23 Việt Nam quyết vô địch tại Pleiku

Văn Thuận nổi bật với nhiều tình huống qua người khéo léo ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam ở trạng thái tốt nhất

Sau 2 lượt đấu đầu tiên của giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đang có thành tích toàn thắng, sẽ đối đầu với U.23 Qatar (1 hòa, 1 thắng) trong trận cầu quyết định chức vô địch vào 19 giờ ngày 14.11.

Để chuẩn bị tốt nhất, BHL U.23 Việt Nam đã chủ động cho đội bóng tập luyện vào sáng 13.11, để nhóm thi đấu có thể hồi phục tốt nhất tại chỗ, trong khi những người ít thi đấu duy trì khối lượng vận động phù hợp.

Chỉ cần hòa trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

HLV Đinh Hồng Vinh tự tin U.23 Việt Nam đang chuẩn bị tốt: "Về chuyên môn, ưu tiên của BHL là giúp những cầu thủ thi đấu nhiều hồi phục tốt, đồng thời duy trì nhịp vận động, cảm giác bóng và sự sẵn sàng của các cầu thủ còn lại.

U.23 Việt Nam không cho U.23 Singapore sút nổi quả nào suốt cả trận ảnh: Độc Lập

Với lịch thi đấu đã qua với 2 trận trong 2 ngày 10 và 12.11, chúng tôi phải cân đối giữa hồi phục và tập luyện để cầu thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam có thể bước vào trận cuối với trạng thái tốt.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục chú trọng sự phối hợp giữa các vị trí và thống nhất những yêu cầu khi đối đầu U.23 Qatar. Tôi hài lòng với tinh thần trách nhiệm, sự thích nghi của các cầu thủ khi có điều chỉnh nhân sự và khả năng duy trì sự tập trung.

Đặc biệt, trước U.23 Singapore phòng ngự số đông, đội vẫn kiên nhẫn tổ chức tấn công, duy trì sức ép và tìm được bàn thắng. Đó là tín hiệu tích cực đối với một tập thể có thời gian chuẩn bị chưa dài".

Williams Minh Hoàng là mũi công chất lượng của U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam bên cạnh tinh thần và sự tự tin lên cao còn có một thuận lợi khi phần lớn các vị trí đều có sự xoay vòng lực lượng, giúp cả đội hình đá chính và dự bị đều có sự sẵn sàng.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ kỳ vọng về các học trò: "Điều cần cải thiện của U.23 Việt Nam là cách di chuyển hỗ trợ người có bóng, tốc độ phối hợp và chất lượng xử lý ở những tình huống cuối cùng.

Cầu thủ cần lựa chọn tốt hơn thời điểm chuyền, thời điểm sút và thực hiện kỹ thuật chính xác hơn. Hai chiến thắng tạo sự tự tin; yêu cầu tiếp theo là nâng chất lượng lối chơi và duy trì sự ổn định khi gặp đối thủ có sức ép lớn hơn như U.23 Qatar".