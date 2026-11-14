U.23 Việt Nam - U.23 Qatar (19 giờ 14.11, trực tiếp trên FPT Play, VTV6, TV360): Vang danh tại phố núi?

U.23 VN CÓ LỰC LƯỢNG MẠNH NHẤT

Một ngày sau chiến thắng 1-0 trước U.23 Singapore, BHL đội tuyển U.23 VN đã quyết định dời buổi tập từ chiều lên sáng (13.11), chia đội tập luyện theo 2 nhóm. Nhóm cần hồi phục tập nhẹ tại khách sạn Mường Thanh, còn những cầu thủ ít thi đấu hoặc chưa được ra sân tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Hàm Rồng. Việc phân nhóm nhằm bố trí khối lượng vận động phù hợp với thể trạng và mức độ thi đấu của từng cầu thủ. Điều dễ nhận thấy là tinh thần và trạng thái tâm lý của toàn đội rất tốt. Các cầu thủ tỏ ra hào hứng và tự tin với quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước U.23 Qatar để đoạt ngôi vô địch. Sau 2 trận đấu, đội tuyển U.23 VN đang là đội duy nhất toàn thắng, dẫn đầu với 6 điểm, có lợi thế lớn khi chỉ cần hòa U.23 Qatar (4 điểm) sẽ vô địch.

Kết quả càng đặc biệt trong bối cảnh BHL liên tục xoay vòng cầu thủ. Ở trận gặp U.23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh đã thay đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát, trước khi trao cơ hội cho tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Hoàng Anh.

Ngoại trừ thủ môn Cao Văn Bình và Quang Kiệt, Long Vũ, Tuấn Khải, các vị trí còn lại đều liên tục được luân phiên thi đấu. Điều này giúp U.23 VN sẽ có lực lượng mạnh nhất và luôn sẵn sàng phương án dự phòng. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Với lịch thi đấu cách nhau 2 ngày, ưu tiên hàng đầu của BHL U.23 VN là giúp những cầu thủ thi đấu nhiều hồi phục tốt, đồng thời duy trì nhịp vận động, cảm giác bóng và sự sẵn sàng của các cầu thủ còn lại. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục chú trọng sự phối hợp giữa các vị trí và thống nhất những yêu cầu khi đối đầu U.23 Qatar. BHL sẽ căn cứ vào mức độ hồi phục, sự sẵn sàng và yêu cầu chuyên môn để lựa chọn đội hình phù hợp cho trận đấu quyết định".

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C HƠI TẤN CÔNG TRƯỚC U.23 Q ATAR

U.23 VN đang chơi tấn công khá ấn tượng với 4 bàn thắng sau 2 trận, tổng cộng tung ra 27 cú sút, thậm chí có thời điểm dồn ép đến nỗi U.23 Singapore không thể lên bóng. Tuy nhiên đối thủ U.23 Qatar rất đáng gờm, sau khi bị U.23 Singapore cầm hòa 0-0 đã đánh bại U.23 Thái Lan 2-1. HLV Đinh Hồng Vinh nhận định: "Tôi đánh giá cao khả năng tạo đột biến của U.23 Qatar, đặc biệt ở những pha từ biên và tình huống cố định. Hai bàn thắng trước U.23 Thái Lan đã thể hiện rõ điều đó. Khi có lợi thế, họ tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ nhưng vẫn tạo được những cơ hội phản công nguy hiểm. Qua 2 trận, khả năng tận dụng cơ hội là điều U.23 Qatar có thể làm tốt hơn. U.23 VN phải chủ động hạn chế khả năng này của họ và tận dụng tốt thời cơ của mình".

HLV Đinh Hồng Vinh đang có rất nhiều "quân bài tẩy" lợi hại trên hàng công, trong đó Văn Thuận hay Ngô Đăng Khoa giàu đột biến với khả năng qua người lắt léo, khó dự đoán. Vị trí trung phong cắm có Williams Minh Hoàng và Minh Tâm chơi bóng hiện đại, hoạt động rộng và hợp lý. Ở giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú - Hoàng Minh sẽ so kè với Quang Duyệt sút xa lợi hại, với 2 biên là Long Vũ, Bảo Long thường xuyên dâng cao tấn công. Ông Đinh Hồng Vinh cho biết: "Tôi yêu cầu các cầu thủ U.23 VN thi đấu tự tin, tập trung và giữ kỷ luật chiến thuật. Khi phòng ngự, đội phải giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến, hỗ trợ bọc lót và phân công rõ trong những tình huống cố định. Khi có bóng, cầu thủ cần mạnh dạn nhận bóng, phối hợp chủ động và giữ được sự cân bằng để sẵn sàng tổ chức lại ngay khi mất bóng. U.23 VN có thể tiếp tục điều chỉnh một số vị trí căn cứ vào thể trạng, yêu cầu đối đầu U.23 Qatar và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ. Chúng tôi hướng tới chiến thắng bằng một lối chơi chủ động, có tổ chức và sự tập trung trong suốt trận đấu".