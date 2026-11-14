Đội tuyển Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí 98 bảng xếp hạng FIFA, tại sao?

Mozambique sẽ bị trừ 23,8 đến 24 điểm, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tăng bậc

Trước trận gặp Ethiopia tối 13.11, đội tuyển Mozambique đứng hạng 98 thế giới với 1.238,23 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, xếp trên đội tuyển Việt Nam một bậc. Đội tuyển Việt Nam với trận thắng đội Đài Loan với tỷ số 2-0 ngày 11.11 được cộng 2,35 điểm để có 1.233,64 điểm củng cố chắc vị trí thứ 99 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến trận thắng tiếp theo trước Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) vào ngày 17.11 để tiếp tục thăng hạng FIFA Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, vị trí này thay đổi khi Mozambique để thua sốc Ethiopia với tỷ số 0-1 tại vòng loại Cúp châu Phi ngày 13.11, khiến họ bị trừ số điểm đáng kể và bị tụt bậc.

Theo đó, do đội tuyển Mozambique (hạng 98) có thứ hạng cao hơn Ethiopia, đội xếp tận vị trí thứ 147 thế giới, và trận đấu cũng được tính điểm với hệ số cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA vì là vòng loại Cúp châu Phi, nên số điểm bị trừ dự kiến vào khoảng 23,8 đến 24 điểm.

Với số điểm bị trừ này, đội tuyển Mozambique dự kiến chỉ còn 1.214,43 điểm rớt xuống vị trí thứ 99. Trong khi đội tuyển Việt Nam với 1.233,64 điểm đã vươn lên giành vị trí thứ 98 thế giới.

Đội tuyển Mozambique vẫn còn trận gặp lại Ethiopia vào ngày 17.11 để hy vọng tìm lại chiến thắng, và cải thiện số điểm bị mất quá lớn của mình hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, nếu thắng, họ sẽ được cộng lại số điểm thấp hơn rất nhiều so với số điểm đã bị mất vì trận thua ngày 13.11.

Cùng thời điểm, các trận đấu của đội tuyển nằm trong khu vực này như Trung Quốc (hạng 96 thế giới) gặp Malaysia; Bahrain (97) gặp Yemen; Tajikistan (hạng 100) gặp Oman, đều cùng diễn ra ngày 14.11.

Kết quả các trận đấu này có thể tiếp tục làm xáo trộn vị trí của các đội đang đứng trong tốp 100 thế giới, sau khi FIFA chính thức cập nhật và công bố bảng xếp hạng theo thời gian thực dự kiến vào ngày 15.11.

Bảng xếp hạng FIFA ở đợt trận FIFA Days tháng 11 sẽ được cập nhật chính thức vào ngày 18.11 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam bảo đảm trong tốp 100 thế giới, khả năng tiếp tục tăng hạng rất lớn

Trong đợt trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sau trận thắng đội Đài Loan với tỷ số 2-0 ngày 11.11, sẽ gặp tiếp đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) vào ngày 17.11 lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik nếu giành thêm chiến thắng trước Kyrgyzstan, họ sẽ được cộng khoảng 4,68 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, sẽ tích lũy thêm vào số điểm hiện có (1.233,64 điểm). Điều này trước hết sẽ củng cố chắc chắn vị trí của đội tuyển Việt Nam trong tốp 100 thế giới.

Với diễn biến vừa xảy ra, khi đội tuyển Mozambique bị tụt bậc trên bảng xếp hạng, và trường hợp thắng lại Ethiopia ở trận tái đấu, họ vẫn bị mất số điểm lớn. Vì vậy, khả năng rất lớn sau FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng ít nhất một bậc từ vị trí 99 lên 98 thế giới. Và kết thúc năm 2026 với vị trí trong tốp 100 thế giới gần như chắc chắn.