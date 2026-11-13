FIFA quyết định bất ngờ, gấp rút chọn CH Dominica thay U.17 Mỹ: U.17 Việt Nam bớt âu lo

FIFA chọn quyết định khó nhất

Điều lệ giải quy định FIFA có quyền chỉ định đội thay thế trong trường hợp có đội rút lui. Sau khi U.17 Mỹ chính thức rút lui, đã có tin U.17 CH Dominica sẽ thay thế, vì cùng khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) và cũng có kết quả tốt nhất, sau 8 đội tuyển giành vé tham dự ban đầu.

U.17 Mỹ rút lui, trong khi đội tuyển U.17 Việt Nam đã đến Qatar an toàn, ổn định nơi lưu trú và sẵn sàng tập luyện để chuẩn bị thi đấu World Cup U.17 Ảnh: VFF

Mặc dù vậy, điều khó nhất chính là quá trình tập hợp lực lượng của U.17 CH Dominica có kịp với thời gian chuẩn bị và đến Qatar tham dự giải hay không. Cuối cùng, FIFA đã chọn quyết định này và Liên đoàn Bóng đá CH Dominica cũng chính thức xác nhận tham dự.

"Sau quá trình tham vấn các bên liên quan, FIFA dựa vào kết quả vòng loại World Cup U.17 - khu vực CONCACAF, để xác định U.17 CH Dominica là đội tuyển có kết quả tốt nhất, sau 8 đội tuyển giành vé tham dự ban đầu. Vì vậy, đội đã được chọn thay thế U.17 Mỹ tham dự giải. Quyết định này căn cứ theo điều 6, khoản 8 của quy định về World Cup U.17 tại Qatar năm 2025 - 2029", thông báo của FIFA cho biết ngày 13.11.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng ban tổ chức nước chủ nhà Qatar kiểm tra các sân đấu tại World Cup U.17 ở khu vực Aspire Ảnh: Reuters

"FIFA mong chờ được chào đón U.17 CH Dominica đến Qatar. Họ sẽ cùng đội chủ nhà và 10 đội tuyển khác - những đối thủ đã có mặt tại đây hoặc dự kiến sẽ đến trong vài ngày tới - tham gia tranh tài.

World Cup U.17 sẽ khai mạc vào ngày 19.11. U.17 CH Dominica sẽ thi đấu tại bảng J, cùng với Montenegro, Chile và Algeria. Lịch thi đấu không thay đổi, khi U.17 CH Dominica sẽ thay vào vị trí của U.17 Mỹ đã rút lui", FIFA cho biết thêm.

U.17 Việt Nam không bị ảnh hưởng sau quyết định của FIFA

Việc FIFA chọn U.17 CH Dominica thay thế U.17 Mỹ, nên bảng J vẫn có 4 đội tuyển tham dự, và sẽ không xảy ra trường hợp phải điều chỉnh quy định cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày ra quân World Cup U.17 tại Qatar Ảnh: VFF

Tại World Cup U.17 ở Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G. Sau khi đội Mỹ rút lui và được thay thế, các bảng vẫn giữ nguyên lịch thi đấu như cũ.

U.17 Việt Nam thi đấu trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Trận tiếp theo gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Và trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều giờ Việt Nam. Các trận của U.17 Việt Nam diễn ra trên sân Aspire Zone tại Al Rayyan.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup Ảnh: VFF

World Cup U.17 với 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Với quyết định này, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chuyên tâm vào thi đấu với nỗ lực cao nhất, ít nhất sẽ giành vị trí thứ ba trong bảng để hy vọng nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp.

U.17 Việt Nam là 1 trong 10 đội tuyển cùng đội chủ nhà hiện đã có mặt tại Qatar để tập luyện và sẵn sàng thi đấu, theo FIFA.