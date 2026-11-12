Lịch thi đấu trận ra quân World Cup của U.17 Việt Nam mới nhất: Sẽ gây sốc cho Bỉ, đá giờ nào?

U.17 Bỉ rất chất lượng

Theo lịch thi đấu FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp các đối thủ vào ngày 20.11, 23.11 và 26.11. Trong đó, trận mở màn gặp U.17 Bỉ được xem là thử thách khó khăn nhất đối với U.17 Việt Nam. U.17 Bỉ vừa trải qua giải U.17 châu Âu 2026 thành công khi lọt vào chung kết, trước khi để thua U.17 Ý trên loạt sút luân lưu và giành vị trí á quân.

U.17 Việt Nam đụng độ đối thủ mạnh U.17 Bỉ ngay trận ra quân

Đáng chú ý, HLV Sven Vermant không giấu tham vọng đưa U.17 Bỉ tiến đến trận chung kết World Cup. Nhà cầm quân này đánh giá đội bóng của mình sở hữu lực lượng tương đối toàn diện, từ kỹ thuật cá nhân, khả năng triển khai bóng ở hàng phòng ngự đến chất lượng vị trí thủ môn.

Trong danh sách 21 cầu thủ vừa được công bố, cái tên đáng chú ý nhất là Xander Dierckx. Tiền vệ 17 tuổi đang khoác áo Royal Antwerp được định giá khoảng 5 triệu euro (hơn 140 tỉ đồng) trên Transfermarkt. Dierckx đã có kinh nghiệm thi đấu ở giải VĐQG Bỉ, với 9 lần ra sân cho đội một Royal Antwerp mùa này.

Dierckx sở hữu chiều cao 1,86 m, thuận chân trái và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Dierckx nổi bật nhờ nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và xâm nhập vòng cấm. Anh được truyền thông Bỉ đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá nước này.

Ngoài Dierckx, U.17 Bỉ còn có nhiều cầu thủ sở hữu thể hình và nền tảng thể chất tốt như Elie Mbavu, Edgard Boahen Opoku, Djibril Gbemou hay Al-Hassan Kamara. Sự đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội bóng châu Âu có nhiều phương án triển khai lối chơi, đặc biệt trong những tình huống gây áp lực và chuyển trạng thái.

Dù vậy, U.17 Bỉ không có được lực lượng hoàn toàn mạnh nhất khi một số tài năng trẻ của Anderlecht không được CLB cho phép tham dự giải đấu. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng nhất định đến chiều sâu đội hình của HLV Sven Vermant.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) đang chuẩn bị rất kỹ cho World Cup ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam có thể tạo bất ngờ bằng tốc độ và tư duy chơi bóng

So với U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam rõ ràng bị đánh giá thấp hơn về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland không phải không có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực trong trận ra quân.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, U.17 Việt Nam đã có nhiều tuần tập luyện, thi đấu giao hữu và hoàn thiện chiến thuật. Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị tại Hà Nội, đội sang UAE tập huấn, làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng tương đồng Qatar.

HLV Cristiano Roland từng nhấn mạnh U.17 Việt Nam phải lấy kỹ năng và tư duy để bù đắp hạn chế về thể hình. Nhà cầm quân người Brazil muốn các học trò xử lý bóng nhanh, hạn chế những pha chạm bóng không cần thiết, đồng thời tận dụng tốc độ để tạo ra khác biệt.

Đây cũng có thể là chìa khóa để U.17 Việt Nam đối phó với sức mạnh của U.17 Bỉ. Thay vì lựa chọn cách chơi đôi công hoặc sa vào những cuộc tranh chấp thể lực, đội bóng của HLV Roland cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và hạn chế khoảng trống ở khu vực trung tuyến.

U.17 Việt Nam sẵn sàng làm nên bất ngờ dù gặp á quân châu Âu ẢNH: VFF

Ở chiều ngược lại, tốc độ, khả năng phối hợp nhóm và những tình huống phản công nhanh là vũ khí U.17 Việt Nam có thể khai thác. Khi đối thủ dâng cao, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U.17 Bỉ sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam.

HLV Cristiano Roland cũng khẳng định mục tiêu vượt qua vòng bảng hoàn toàn nằm trong khả năng của đội nhà. Ông muốn các học trò xem mỗi trận đấu tại World Cup như một trận chung kết, nỗ lực tối đa và chắt chiu từng điểm số.

Theo thể thức giải đấu năm nay, 12 đội đứng đầu bảng, 12 đội nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Vì vậy, một kết quả có điểm trước U.17 Bỉ sẽ mang ý nghĩa rất lớn đối với cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam.

Tất nhiên, tạo bất ngờ trước đại diện châu Âu không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng nếu phát huy tốt tốc độ, kỹ thuật, sự gắn kết và tinh thần thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho đối thủ.

Người hâm mộ Việt Nam đã đón nhận tin vui khi 3 đơn vị TV360, FPT Play và MyTV công bố sở hữu bản quyền truyền hình U.17 World Cup 2026. Chính vì thế, trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Bỉ sẽ có trên cả 3 kênh.