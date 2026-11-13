M.U và HLV Pochettino ký hợp đồng 2 năm rưỡi, đội tuyển Mỹ mời ngay Pep Guardiola

Pochettino xong việc đội tuyển Mỹ mới đến M.U

The Athletic cho biết, theo thỏa thuận, HLV Pochettino sẽ tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển Mỹ thi đấu hai trận tại vòng tứ kết CONCACAF Nations League gặp đội Haiti ngày 15.11 và 18.11. Sau đó, nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina sẽ sớm đến TP.Manchester để chuẩn bị cho trận đại chiến giữa M.U gặp Liverpool trên sân khách Anfield lúc 23 giờ 30 ngày 22.11 tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

HLV Pochettino dẫn dắt đội tuyển Mỹ sau FIFA Days mới đến M.U Ảnh: Reuters

"M.U chuẩn bị thanh toán đầy đủ tiền mua lại theo hợp đồng của HLV Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) - trị giá khoảng 10 triệu USD và dự kiến thêm 2 triệu USD nữa cho các trợ lý của nhà cầm quân này - sau khi họ xác định ông là sự lựa chọn ưa thích nhất để tiếp quản đội bóng chủ sân Old Trafford.

HLV Pochettino sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi để kế nhiệm Carrick, có thời hạn đến mùa hè năm 2029 và điều khoản gia hạn", The Athletic cho biết thêm ngày 13.11.

M.U chính thức sa thải HLV Michael Carrick, Pochettino chuẩn bị tiếp quản ghế nóng

"Sự thay đổi này gây biến động ghế HLV của đội tuyển Mỹ cho dự án dài hạn đến năm 2030 mà trước đó họ đã ký với HLV Pochettino. Tuy nhiên, trên thực tế USSF lại không cảm thấy điều này gây cản trở tham vọng của họ.

USSF đang lên kế hoạch cho một động thái đầy tham vọng để Pep Guardiola thay thế Pochettino. Guardiola là mục tiêu mơ ước và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tăng tốc trong những tuần tới", nhà báo Mỹ Ben Jacobs tiết lộ.

HLV Pep Guardiola đang rỗi việc, liệu ông sẽ đồng ý dẫn dắt đội tuyển Mỹ? Ảnh: Reuters

Cũng theo Ben Jacobs: "Nên hiểu rằng Roberto Martinez (cựu HLV đội tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha) cũng sẽ sẵn sàng đảm nhận vai trò này nếu được tiếp cận. Tuy nhiên, vị trí HLV ở đội tuyển Mỹ không liên quan đến công việc của đội Olympic tại Los Angeles 2028, vì vị trí này sẽ do HLV Steve Cherundolo đảm nhận. USSF đặt tham vọng lớn hơn, mời một tên tuổi lớn để dẫn dắt đội tuyển đến World Cup 2030".

HLV Scaloni chính thức gia hạn hợp đồng với đội tuyển Argentina

Ngày 13.11, HLV Scaloni xác nhận đã ký gia hạn hợp đồng với đội tuyển Argentina thêm 4 năm nữa và sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử nước này tham dự 3 kỳ World Cup.

HLV Scaloni bắt đầu hành trình mới với đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, trong thành phần ban huấn luyện của HLV Scaloni sẽ chia tay một nhân vật quan trọng và kỳ cựu, trợ lý HLV Walter Samuel.

Samuel quyết định rời vị trí lâu năm của mình ở Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp với vai trò HLV trưởng, có thể dẫn dắt một CLB hoặc đội tuyển khác trong thời gian tới đây.

Theo HLV Scaloni, ông tôn trọng quyết định của Samuel, tương tự như người kế thừa chiếc áo số 10 của Messi để lại. Scaloni xác nhận, hiện nay ông chưa có kế hoạch đưa ra quyết định này cho đến khi bắt buộc phải làm vậy.

"Không, chúng tôi vẫn chưa quyết định. Hiện tại chúng tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó", HLV Scaloni chia sẻ trước trận giao hữu đội tuyển Argentina gặp Uruguay lúc 6 giờ ngày 14.11.

Tuy nhiên, khi đến các trận vòng loại World Cup 2030 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9.2027; đó là thời điểm mà việc chọn số áo trở thành yêu cầu bắt buộc. Khi đó, đội tuyển Argentina mới có số 10 mới kế nhiệm Messi.