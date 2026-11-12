M.U chính thức sa thải Carrick, chi 12 triệu USD để có chữ ký HLV đội tuyển Mỹ Pochettino: Sắp bổ nhiệm

HLV Carrick trung thành với M.U đến phút cuối cùng

HLV Carrick vẫn làm việc cho CLB M.U đến những phút cuối cùng, bất chấp cùng thời điểm đang có những đàm phán ở hậu trường để sa thải ông, diễn ra cấp tập trong hai ngày qua. Nhà cầm quân 45 tuổi và là cựu danh thủ nổi tiếng của M.U vẫn đến Trung tâm tập luyện Carrington làm việc như thường lệ vào các ngày 10 và 11.11, thực hiện các buổi tập cho những cầu thủ không tham gia FIFA Days.

HLV Michael Carrick đã làm hết sức mình cho M.U, nhưng vẫn không đủ Ảnh: Reuters

Ban lãnh đạo M.U tổ chức một cuộc họp tại Monaco để quyết định về tương lai của Carrick. Đến chiều 12.11 (giờ Việt Nam), CLB chính thức ra thông báo sa thải ông.

Carrick từng có 12 năm gắn bó với M.U trong đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ và giải nghệ tại đây. Ông luôn xem CLB như là máu thịt của mình, sẵn sàng làm việc bất kể hoàn cảnh cũng như các điều kiện về tài chính.

Mùa trước, Carrick tạm quyền thay HLV Ruben Amorim bị sa thải, đã đưa M.U lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, mùa này vì nhiều lý do, như đội bóng không tăng cường lực lượng cầu thủ như kỳ vọng, những bất ổn âm ỉ ở nội bộ, khiến "Quỷ đỏ" thành Manchester thi đấu sa sút, chỉ có 1 thắng, 5 hòa và thua 4 trận, rơi xuống vị trí thứ 18 trong nhóm có nguy cơ rớt hạng. Tại Champions League, họ cũng xếp tận vị trí thứ 17. Trong khi tại Cúp liên đoàn sớm bị loại ngay vòng 3.

HLV Carrick vì thế đành phải chia tay, và CLB M.U hướng tới một nhà cầm quân mới có nhiều hứa hẹn hơn, ông Mauricio Pochettino, người đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

M.U đã đẩy nhanh việc đàm phán với HLV Pochettino, sau khi quyết định sa thải Carrick đã được thông qua. Đội bóng chủ sân Old Trafford chi tổng cộng khoảng 12 triệu USD để giải phóng hợp đồng của ông Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ, trong đó có 2 triệu USD là dành cho các trợ lý của nhà cầm quân này.

HLV Pochettino dẫn dắt M.U như là định mệnh Ảnh: Reuters

HLV Pochettino sẽ sớm chia tay công việc ở đội tuyển Mỹ, dù đang chuẩn bị thi đấu hai trận tại vòng tứ kết CONCACAF Nations League gặp đội Haiti ngày 15.11 và 18.11. Nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina này sẽ sớm đến TP.Manchester để chuẩn bị cho trận đại chiến M.U gặp Liverpool lúc 23 giờ 30 ngày 22.11 tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Được biết, việc được M.U liên hệ lần này, HLV Pochettino ngay lập tức nhận lời và không thể bỏ qua cơ hội lần nữa.

HLV Pochettino chấp nhận thử thách lớn ở M.U vì định mệnh

HLV Pochettino từng được M.U liên hệ để dẫn dắt đội bóng vào các năm 2016, 2019 và 2024, nhưng không thành. Cuối cùng, như một định mệnh, ông vẫn dẫn dắt M.U trong một tình thế vô cùng cấp bách, phải đào thoát khỏi vị trí rớt hạng ở mùa giải 2026 - 2027.

Theo nhà báo kỳ cựu Henry Winter của talkSPORT: "Pochettino là một HLV rất giỏi, dù vẫn xếp dưới nhóm đẳng cấp hàng đầu (như Luis Enrique, Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Pep Guardiola, Unai Emery, hay cái tên đang lên Fabian Hurzeler). Pochettino am hiểu bóng đá Anh, nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt, chú trọng phát triển cầu thủ trẻ và khả năng làm việc hiệu quả trong điều kiện ngân sách hạn hẹp - tất cả đều là những phẩm chất thu hút ban lãnh đạo M.U".

"Poch - tên gọi thân mật của HLV Pochettino, là một nhân vật rất lôi cuốn (cũng như đội ngũ cộng sự của ông), và chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ giới truyền thông - những người vốn luôn có mối quan hệ tốt với ông. Tuy nhiên, Pochettino cần chứng minh rằng thời đỉnh cao của mình vẫn chưa qua, đồng thời phải thuyết phục được những CĐV M.U đang còn hoài nghi.

Dù vậy, họ vẫn sẽ ủng hộ tân HLV, bởi đó là truyền thống đáng quý của các CĐV trung thành luôn sát cánh cùng đội bóng này. Nhiều CĐV có lẽ mong đợi Antonio Conte hơn - một người có thể tạo ra cú hích mạnh mẽ trong phòng thay đồ lẫn phòng họp ban lãnh đạo, đồng thời gây áp lực lên Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá - người đã thể hiện năng lực hạn chế và khiến Carrick thất vọng nặng nề vào mùa hè vừa qua. Nhưng cuối cùng, người được chọn lại là Poch", nhà báo Henry Winter chia sẻ thêm.

Cũng theo nhà báo Henry Winter, việc chấp nhận dẫn dắt M.U ở tình thế hiện tại là một thử thách cực lớn đối với HLV Pochettino, người từng làm việc với những ngôi sao hàng đầu như Harry Kane hay Mbappe.

"Pochettino ưa chuộng lối chơi gây áp lực tầm cao (high press) với cường độ mạnh mẽ hơn nhiều so với cách pressing hời hợt mà một số cầu thủ M.U đang thể hiện. Vì vậy, khi chấp nhận thử thách này, sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm cho Pochettino", nhà báo Henry Winter kết luận.