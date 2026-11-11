Báo Mỹ chọn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất MLS, vắng bóng Son Heung-min

Lần thứ ba lịch sử của Messi

"Không cần phải hồi hộp chờ đợi thêm nữa: Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) MLS lần thứ ba liên tiếp", nhà báo Tom Bogert của The Athletic tham gia bầu chọn cho biết.

Messi đoạt giải Cẩu thủ xuất sắc nhất MLS 2026 sau kỷ lục bàn thắng và hàng loạt siêu phẩm sút phạt trực tiếp chinh phục hoàn toàn bóng đá Mỹ, theo nhà báo Tom Bogert Ảnh: Reuters

Danh hiệu MVP MLS được quyết định bằng cuộc bỏ phiếu giữa các nhà báo, cầu thủ và ban huấn luyện CLB, với mỗi nhóm chiếm 33,3%. Người hâm mộ không được tham gia trực tiếp vào việc bầu chọn này, và các ứng cử viên phải thi đấu ít nhất 1.000 phút trong mùa giải chính thức.

"Messi đã làm nên lịch sử vào năm 2025 khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu MVP trong 2 mùa giải liên tiếp. Khi đó, Messi giành chiến thắng với tỷ lệ chung cuộc là 70,43%. Bao gồm 83,05% phiếu bầu từ giới truyền thông, 55,17% từ các cầu thủ và 73,08% từ ban huấn luyện CLB. Năm nay, dự báo anh đang có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đoạt giải lần thứ ba, để thiết lập một cột mốc mới chưa từng có trong lịch sử bóng đá nhà nghề Mỹ", kênh Deporte Total USA cho biết.

Nhà báo Tom Bogert của The Athletic cũng phân tích lý do vì sao Messi hiện đang nhận phần lớn số phiếu bầu từ giới truyền thông là các nhà báo thể thao hàng đầu tại Mỹ.

Theo đó, Tom Bogert đã chỉ ra những con số thuyết phục: "Messi đã giành danh hiệu vua phá lưới mùa giải với 26 bàn thắng (nhiều hơn người xếp thứ hai là Petar Musa 4 bàn). Anh cũng đứng thứ hai về số pha kiến tạo với 17 lần, chỉ kém người dẫn đầu (Pep Biel) đúng một pha.

Với tổng cộng 43 lần góp dấu giày vào các bàn thắng, anh bỏ xa bất kỳ cầu thủ nào khác tại MLS, hơn các đối thủ ít nhất 12 lần trong các tình huống có đóng góp vào bàn thắng. Dù Inter Miami trải qua một mùa giải đầy rẫy những kết quả đáng thất vọng và nhiều lần đánh rơi lợi thế dẫn trước, họ vẫn cán đích ở vị trí thứ hai tại khu vực miền Đông".

Messi đưa Inter Miami cán đích ở vị trí thứ hai tại khu vực miền Đông Ảnh: Reuters

"Vượt lên trên những con số thống kê, một mùa giải xứng đáng giành danh hiệu MVP cần phải có những khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Với Messi, không khó để tìm ra những khoảnh khắc như vậy. Điển hình là cú đúp vào lưới đối thủ kình địch Orlando City hồi đầu mùa, trong đó Messi còn hài hước hỏi ban huấn luyện Orlando rằng họ có muốn xin chữ ký của anh hay không.

Hay như pha đi bóng solo ấn tượng ở trận gặp Atlanta United, nơi anh khiến cầu thủ Junior Alonso phải "muối mặt" - một màn trả đũa đã được ấp ủ suốt một tháng trời", nhà báo Tom Bogert cho biết thêm.

Và cũng để khẳng định Messi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất mùa giải, nhà báo Tom Bogert liệt kê những siêu phẩm được danh thủ người Argentina này thực hiện, ngay cả Son Heung-min cũng không thể sánh bằng.

Bogert viết: "Mùa giải này chứng kiến vô số siêu phẩm từ các tình huống đá phạt (tổng cộng Messi ghi 6 bàn bằng các quả sút phạt trực tiếp), những pha đi bóng cá nhân, các pha phối hợp đồng đội, và thậm chí là cả những bàn thắng bằng đầu - một điều khá bất ngờ đối với cầu thủ đã 39 tuổi như Messi.

Việc Messi giành danh hiệu MVP lần thứ ba liên tiếp là một lựa chọn hiển nhiên, nhất là khi xét đến việc anh gần như không có đối thủ cạnh tranh thực sự nào trong mùa giải năm nay".

Son Heung-min bỗng sa sút ở mùa giải 2026 sau khi có màn ra mắt bóng đá Mỹ đầy thuyết phục trong năm 2025 Ảnh: Reuters

Antoine Griezmann vượt mặt Son Heung-min

Son Heung-min đã có mùa giải trước cực kỳ chói sáng khi anh ghi cho Los Angeles FC tổng cộng 12 bàn chỉ sau 13 trận. Tuy nhiên, năm nay ngôi sao 34 tuổi này thi đấu sa sút, anh chỉ ghi 7 bàn và có 11 kiến tạo sau 31 trận cho CLB.

Thành tích này khiến Son Heung-min mất điểm trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Trong khi tân binh Antoine Griezmann gia nhập Orlando City có khởi đầu rực sáng. Danh thủ người Pháp ghi được 14 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 18 trận đấu (1.600 phút). Anh cũng là cầu thủ đạt cột mốc 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử MLS.

Dù vậy, cũng như Son Heung-min, Griezmann rất khó cạnh tranh với Messi ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tương tự là Thomas Muller của Vancouver Whitecaps FC ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo sau 25 trận.

Griezmann được nhà báo Bogert chọn vào hạng mục Cầu thủ tân binh xuất sắc nhất năm của MLS. Trong khi cầu thủ Cavan Sullivan (17 tuổi của CLB Philadelphia Union) cầm chắc danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải khi ghi 9 bàn và có 14 đường kiến tạo sau 29 lần ra sân (1.828 phút).