UEFA Nations League: Bồ Đào Nha bắt đầu thời kỳ 'hậu Ronaldo'

ĐKVĐ Nations League kỳ vọng về một 'Ronaldo mới'

Trong bản danh sách đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo chính thức rút lui, đã xuất hiện một gương mặt mới rất đáng theo dõi: Rodrigo Mora, 19 tuổi, chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh thường đá tiền đạo cánh trong đội hình AS Roma, nhưng cũng có thể đá tiền vệ công. Đấy là những chi tiết gợi lên sự tương đồng, khiến giới quan sát so sánh Mora với Ronaldo ngày xưa, và kỳ vọng về một "Ronaldo mới". Áp lực ban đầu đã đủ lớn để Mora phải kiên quyết từ chối chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại, trong lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Bồ Đào Nha để thi đấu tại Nations League.

Bernardo Silva (trái) tạm thời tiếp quản chiếc băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha do Ronaldo để lại ẢNH: AFP

HLV Jorge Jesus giới thiệu đến 7 gương mặt mới, trong bản danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị đá với Đan Mạch (15.11) và Xứ Wales (18.11). Chiếc băng thủ quân do Ronaldo để lại được Bernardo Silva tiếp quản. Ngoài Bernardo thì những "chiến tướng" như Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias, Rafael Leao, Pedro Neto đều có mặt.

Thời kỳ "hậu Ronaldo" của đội tuyển Bồ Đào Nha đang được mở ra một cách thuận lợi. Họ đã toàn thắng 4 trận đầu tiên ở vòng bảng và chắc chắn lọt vào tứ kết Nations League. Không chỉ là ĐKVĐ, Bồ Đào Nha còn đang giữ kỷ lục 2 lần vô địch Nations League (đây đang là lần thứ 5 của giải đấu này). Sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo cho HLV Jesus, nếu như đội bóng của ông bảo vệ được ngôi cao ở Nations League mùa này.

Với đội tuyển Ý của HLV Roberto Mancini, hành trình trước mắt chỉ có thể là đi lên – chứ Azzurri làm sao đi xuống được nữa, sau khi đã rớt tận đáy với 3 lần liên tiếp vắng mặt ở đấu trường World Cup! Ý thua Bỉ 0-2 ngay trên sân nhà trong trận ra quân ở Nations League mùa này, nhưng họ đã hòa trên sân Pháp và thắng Thổ Nhĩ Kỳ trong cả 2 lượt để tạm vươn lên nhì bảng.

HLV Roberto Mancini đang giúp đội tuyển Ý hồi sinh ẢNH: AFP

Kết quả 2 trận còn lại (gặp Pháp (13.11) và Bỉ (16.11) sẽ trả lời câu hỏi: Ý đã hồi sinh hay chưa, dưới sự dẫn dắt của HLV Mancini (người từng đưa họ lên ngôi vô địch EURO 2020).

Bước đầu tương đối khả quan, khi Ý đang tạm dẫn trước 1 điểm so với đối thủ chính trong bảng là Bỉ. Cũng ở bảng này, HLV Zinedine Zidane đang dẫn dắt Pháp một cách ổn thỏa, với 10 điểm và ngôi đầu bảng sau 4 trận đấu.

Đây đang là giai đoạn thoái trào của bóng đá Đức. Mannschaft bị Paraguay loại khỏi World Cup 2026, ngay vòng knock-out đầu tiên. Và bây giờ, Đức chỉ đang đứng thứ 3 trong bảng của họ, sau Hà Lan và Hy Lạp. Không có cầu thủ người Đức nào lọt được vào danh sách đề cử ở giải thưởng "Quả bóng vàng" năm nay. Đội bóng do Juergen Klopp dẫn dắt sẽ tiếp Hà Lan (17.11) và làm khách trên sân Serbia (14.11) trong 2 trận còn lại. Nếu không cải thiện được vị trí, Đức có thể phải đá play-off để trụ hạng.

Đội tuyển Đức của HLV Juergen Klopp đang ở giai đoạn thoái trào ẢNH: REUTERS

Anh và Tây Ban Nha đều đang tiến bước vững chắc, dù có chút khác biệt: Tây Ban Nha đang xếp trên do đã thắng trận lượt đi. Anh đã coi như lọt vào tứ kết, còn Tây Ban Nha thì đã chính thức. Chi tiết đáng chờ xem nhất trong 2 loạt trận "thủ tục" còn lại: anh em nhà Bellingham sẽ thi thố ra sao trong các trận gặp Croatia và Tây Ban Nha.

2 anh em nhà Bellingham, Jude (phải) và cậu em Jobe ẢNH: AFP

Đây là lần đầu tiên Jobe Bellingham – em ruột ngôi sao Jude Bellingham – được gọi vào đội tuyển Anh. Quê hương bóng đá không muốn so sánh nhà Bellingham với cặp anh em Gary và Phil Neville trước đây, vì như thế thì quá tầm thường! Họ muốn anh em Bellingham làm được như Jack và Bobby Charlton ngày xưa!

Nhìn chung, Nations League bây giờ đã có uy tín và hấp dẫn hơn hẳn so với lúc giải này được thành lập năm 2018.