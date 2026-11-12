Messi giúp bóng đá Mỹ tăng kỷ lục người xem, Ronaldo bất ngờ làm phim truyền hình

Sức hút từ Messi cực kỳ lớn vẫn tiếp tục tăng lên

Theo báo Tây Ban Nha có trụ sở tại Mỹ, Diario AS: "Sự phát triển của MLS tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Sau khi mùa giải chính thức 2026 khép lại và trước thềm vòng loại trực tiếp (play-off) được kỳ vọng sẽ đi vào lịch sử, MLS đã công bố các số liệu về sự gia tăng lượng người xem và số khán giả đến sân vận động. MLS thiết lập các kỷ lục mới này, bao gồm về lượng khán giả đến sân và người xem qua các nền tảng, nhờ sức hút rất lớn từ Messi và CLB Inter Miami".

Messi tiếp tục tạo sức hút rất lớn với khán giả ở Mỹ Ảnh: Reuters

MLS cũng chia sẻ chi tiết về sự tăng trưởng này, so với năm 2025, các chỉ số về lượng khán giả đến sân, mức độ tương tác kỹ thuật số và số lượng người xem đều đạt những cột mốc mới. Theo đó, lượng khán giả trung bình hàng tuần đạt khoảng 7,2 triệu người cho các trận đấu trên các nền tảng phát trực tuyến và truyền hình trực tiếp - một mức tăng ấn tượng lên tới 93% so với năm 2025.

Đây cũng là mùa giải mà việc phát sóng MLS qua Apple TV đã chuyển đổi từ mô hình dịch vụ trả phí riêng biệt sang gói dịch vụ Apple TV phổ thông, một yếu tố rõ ràng đã góp phần vào sự tăng trưởng này, Diario AS cho biết.

Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy nhóm khán giả theo dõi MLS trong năm 2026 chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34 - tăng 45% so với năm 2025, một sự cải thiện đáng kể so với mức tăng 18% từng được ghi nhận trước thềm World Cup 2026.

Cuối cùng, MLS thông báo rằng giải đấu cùng các CLB thành viên đã tạo ra 19,1 tỉ lượt hiển thị (impressions) trên mạng xã hội trong suốt mùa giải chính thức, cùng tổng cộng 838 triệu lượt tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số, cũng theo Diario AS.

Inter Miami góp phần tạo nên các kỷ lục về lượng khán giả

Theo MLS, trong số 10 trận đấu có lượng khán giả cao nhất mùa này, Inter Miami góp mặt 8 trận. Trận đấu giữa Colorado Rapids và Inter Miami ghi nhận số lượng khán giả cao nhất, với 75.824 người đến xem.

Với Messi, Inter Miami đã có 8/10 trận đấu đạt số khán giả đến sân xem đông nhất trong mùa 2026 Ảnh: Reuters

Các trận đấu tiếp theo trong danh sách bao gồm: LAFC gặp Inter Miami (75.673 khán giả), DC United gặp Inter Miami (72.026), Chicago Fire gặp Inter Miami (63.094), New England Revolution gặp Inter Miami (54.112), Atlanta United gặp Inter Miami (46.686), NYCFC gặp Inter Miami (45.845) và Toronto FC gặp Inter Miami (44.828).

Tất cả những kỷ lục về khán giả CLB Inter Miami có được ở mùa giải 2026 đều có sự hiện diện của Messi, ngôi sao số 1 của đội bóng, Diario AS nhấn mạnh.

Ronaldo vẫn chưa trở lại thi đấu, anh tận dụng khoảng thời gian này để ra mắt một bộ phim truyền hình Ảnh: Reuters

Ronaldo lấn sân phim truyền hình

Ronaldo cho đến nay vẫn chưa trở lại thi đấu do các trận tại Saudi Pro League bị tạm hoãn, và anh cũng đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tận dụng khoảng thời gian này, danh thủ 41 tuổi vừa công bố sắp ra mắt loạt phim truyền hình đầu tay có tựa đề "Day 1s". Bộ phim truyền hình này sẽ lấy bối cảnh trong thế giới của các đại diện thể thao.

Theo MARCA, dàn diễn viên chính cho bộ phim sẽ bao gồm Damian Lewis trong vai Stanley Dalton, một đại diện thể thao. Loạt phim sẽ có sự góp mặt của chính Ronaldo, cựu cầu thủ bóng đá người Pháp Thierry Henry, cùng nam rapper Dave - người sẽ xuất hiện trong tập đầu tiên.

Quá trình quay phim đã bắt đầu tại London (Anh), nhưng hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào - bao gồm ngày phát hành hay nền tảng sẽ trình chiếu loạt phim này. Dự án được thực hiện bởi UR Marv Studios, một công ty có liên kết với Ronaldo, MARCA cho biết thêm.

Ronaldo cũng đã chia sẻ thông tin này trên tài khoản mạng xã hội kèm theo thông điệp: "Một tin tức thú vị! Quá trình sản xuất loạt phim truyền hình đầu tay của tôi, "Day 1s", vừa chính thức bắt đầu. Hãy chờ đón những cập nhật tiếp theo nhé!".