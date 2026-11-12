World Cup U.17 có Việt Nam tham dự biến động lớn: U.17 Mỹ chính thức rút lui, lý do rất bất ngờ

FIFA chưa lên tiếng về quyết định của USSF

Thông báo của USSF ngày 12.11 giải thích về quyết định rút đội tuyển U.17 Mỹ khỏi World Cup U.17 tại Qatar: "Thật không may, do hoàn cảnh hiện tại bao gồm Khuyến cáo du lịch cấp 3 dành cho Qatar của Bộ Ngoại giao Mỹ và các chỉ thị liên quan dành cho nhân viên đại sứ quán và gia đình, chúng tôi không thể tham gia giải đấu được nữa.

Sức khỏe của các cầu thủ và nhân viên sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự cống hiến của các bạn (cầu thủ đội tuyển U.17 Mỹ) dành cho bóng đá Mỹ, đồng thời chia sẻ nỗi thất vọng về hoàn cảnh không mong muốn này".

U.17 Mỹ rút lui, trong khi đội tuyển U.17 Việt Nam đã đến Qatar an toàn, ổn định nơi lưu trú và sẵn sàng tập luyện để chuẩn bị thi đấu World Cup U.17 Ảnh: VFF

Tại World Cup U.17 sắp diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển tham dự. Trong đó, U.17 Mỹ nằm ở bảng J cùng với Montenegro, Chile và Algeria. Việc U.17 Mỹ rút lui, hiện chưa rõ FIFA sẽ bổ sung đội thay thế, hoặc giữ nguyên bảng đấu này với 3 đội.

Trường hợp giữ nguyên 3 đội tại bảng J, chắc chắn FIFA sẽ phải điều chỉnh điều lệ, trong đó có liên quan đến các đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng sau.

World Cup U.17 với 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

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U.17 Việt Nam đã đến Qatar an toàn, sẵn sàng thi đấu

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U.17 Việt Nam sau khi hoàn tất giai đoạn tập huấn tại UAE, đội đã di chuyển đến Qatar - địa điểm tổ chức vòng chung kết World Cup U.17. Toàn đội đã ổn định nơi lưu trú, sẵn sàng bước vào giai đoạn tập luyện tiếp theo nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới trận ra quân gặp đội tuyển U.17 Bỉ vào ngày 20.11. "Hơi thở World Cup đã cận kề!", VFF nhấn mạnh.

Tại World Cup U.17 ở Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, đội thi đấu trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Trận tiếp theo gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Và trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều giờ Việt Nam. Các trận của U.17 Việt Nam diễn ra trên sân Aspire Zone tại Al Rayyan.