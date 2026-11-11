Nóng: FAT ra án phạt vụ phân biệt chủng tộc, HLV Park Hang-seo cũng bị xử lý

Ngày 11.11, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT công bố kết quả xem xét vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Pattaya United và Palang Kanchanaburi FC thuộc giải Thai League 2 hôm 1.11. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, nhưng những hành vi thiếu chuẩn mực của một số CĐV đội chủ nhà đã khiến bóng đá Thái Lan phải chú ý.

Theo báo cáo của FAT: “Sự việc đầu tiên xảy ra sau khi hiệp 1 kết thúc. Khi các cầu thủ Kanchanaburi FC đi về phòng thay đồ, một CĐV nước ngoài của Pattaya United ngồi tại khán đài chính, gần lối đi vào phòng thay đồ, đã đứng dậy la hét những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và có hành động giơ ngón tay giữa về phía các cầu thủ đội khách.

Sau đó, Kanchanaburi FC báo cáo tiền đạo John Baggio cũng bị các CĐV Pattaya United sử dụng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc”.

HLV Park Hang-seo đã có những tranh cãi với các CĐV sau khi trận đấu khép lại ẢNH: ĐỘC LẬP

FAT cũng cho biết thêm: “Sự việc thứ hai diễn ra sau khi trận đấu kết thúc. HLV Park Hang-seo, người bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận này, đã xuất hiện tại khu vực hành lang và tranh cãi với các CĐV Pattaya United. Tại đây, một số CĐV tiếp tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện Kanchanaburi FC. Sau khi xem xét video, lời giải trình bằng văn bản của hai CLB cùng những thông tin từ các bên liên quan, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT đã đưa ra kết luận đối với từng hành vi”.

FAT phạt nặng các CĐV Pattaya United

Đối với sự việc sau hiệp 1, FAT xác định có bằng chứng video rõ ràng về hành vi sử dụng ngôn từ thô tục, khiếm nhã và xúc phạm nghiêm trọng các cầu thủ Kanchanaburi FC.

FAT nhấn mạnh: “Riêng cáo buộc phân biệt chủng tộc, dù không thể xác định chính xác những người trực tiếp phát ngôn, ủy ban nhận thấy lời giải thích của John Baggio đủ căn cứ để xác định sự việc xảy ra trong khu vực CĐV Pattaya United. Vì vậy, các CĐV liên quan bị xử phạt theo điều 4.1, chương 3, Quy chế kỷ luật FAT. Mức phạt ban đầu là 30.000 baht (hơn 22 triệu đồng), nhưng được giảm xuống còn 20.000 baht (hơn 15 triệu đồng) do trận đấu thuộc giải hạng 2 Thái Lan”.

Đáng chú ý hơn, FAT cũng xác nhận có hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào HLV Park Hang-seo sau trận đấu. Dù các CĐV liên quan phủ nhận việc sử dụng những lời lẽ này, bằng chứng video cùng quá trình xem xét lời giải trình cho thấy cáo buộc có cơ sở. FAT không chấp nhận lời phủ nhận của các CĐV vì không đủ sức bác bỏ những bằng chứng hiện có.

Với hành vi này, các CĐV Pattaya United tiếp tục bị xử phạt theo điều 4.1. Mức phạt được xác định là 30.000 baht và giảm xuống còn 20.000 baht theo quy định áp dụng đối với giải hạng 2 Thái Lan.

Như vậy, FAT áp dụng hai khoản phạt, mỗi khoản 20.000 baht, đối với các hành vi xúc phạm và phân biệt chủng tộc liên quan đến các thành viên Kanchanaburi FC.

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT nhấn mạnh những hành vi trên không chỉ thiếu tôn trọng nhân phẩm mà còn vượt quá giới hạn cho phép trong phát ngôn nơi công cộng. FAT đồng thời yêu cầu các CLB tăng cường giám sát, kiểm soát hành vi CĐV, ngăn chặn tình trạng lăng mạ, xúc phạm và phân biệt chủng tộc. Nếu vi phạm tiếp tục tái diễn, các CLB có thể phải đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, trong đó có việc cấm người vi phạm đến sân.

HLV Park Hang-seo bị đình chỉ thêm 2 trận

Bên cạnh việc xử phạt các CĐV Pattaya United, FAT cũng đưa ra án kỷ luật đối với HLV Park Hang-seo vì hành vi phản ứng sau trận đấu.

FAT cũng có thêm các án phạt cho HLV Park Hang-seo ẢNH: ĐỘC LẬP

FAT cho biết: “Theo kết luận của ủy ban, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có hành động đáp trả bằng cách kêu gọi các CĐV Pattaya United xuống đối đầu với mình. FAT cho rằng việc bảo vệ cầu thủ là điều có thể chấp nhận, nhưng cách ứng xử cần phù hợp, thể hiện sự chín chắn và không làm gia tăng căng thẳng.

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo vốn đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai đội. Tuy nhiên, ông vẫn rời phòng thay đồ, đi ra khu vực hành lang và có hành vi không phù hợp với CĐV đối phương ở nơi công cộng. Theo FAT, hành động này có nguy cơ dẫn đến tình trạng mất trật tự và xung đột”.

Căn cứ điều 2.5, chương 3, Quy chế kỷ luật, FAT quyết định đình chỉ HLV Park Hang-seo thêm hai trận, đồng thời phạt tiền 20.000 baht. Tuy nhiên, mức phạt tiền được điều chỉnh xuống còn 13.333 baht (hơn 10 triệu đồng) do quy định áp dụng cho giải hạng 2 Thái Lan.

Trong thông báo, FAT cũng nêu rõ các hành vi khiêu khích, sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ không phù hợp tại địa điểm thi đấu, trước, trong và sau trận đấu đều có thể bị xử lý kỷ luật. Cơ quan này yêu cầu các CLB và những người tham gia bóng đá phải có trách nhiệm duy trì môi trường thi đấu văn minh, tôn trọng đối thủ.