FIFA phản hồi việc đội Mỹ rút khỏi World Cup U.17, lịch thi đấu của U.17 Việt Nam thế nào?

World Cup U.17 không ảnh hưởng bởi tình hình an ninh khu vực

Thông báo của FIFA cho biết: "FIFA đã nhận được thông báo về quyết định rút lui khỏi giải đấu World Cup U.17 Qatar 2026 của Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF). Các quy định liên quan đến giải đấu sẽ được áp dụng.

Các đánh giá về an ninh của FIFA vẫn không thay đổi và không có diễn biến mới nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh xung quanh giải đấu. FIFA hiểu rằng quyết định của Liên đoàn Bóng đá Mỹ được đưa ra dựa trên khuyến cáo du lịch cấp độ 3 (Level 3) hiện tại của Mỹ".

FIFA xác nhận World Cup U.17 không ảnh hưởng bởi tình hình an ninh khu vực. Trong ảnh, đội U.17 Việt Nam đang chuẩn bị cho giải đấu Ảnh: VFF

"Sự an toàn và an ninh của tất cả những người tham gia cùng người hâm mộ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Như với tất cả các giải đấu và sự kiện của FIFA, chúng tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và mong chờ sự kiện khởi tranh tại Qatar.

Trong những tháng gần đây, Qatar đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, bao gồm FIP Padel World Cup, giải vô địch bóng chuyền nam U.17 thế giới (FIVB), Doha Diamond League, vòng loại khu vực châu Á cho FIBA Basketball World Cup 2027, giải đua MotoGP và hội nghị ITU PP của Liên Hiệp Quốc", thông báo của FIFA cho biết thêm.

Theo báo chí Mỹ, việc USSF rút đội tuyển U.17 Mỹ ngay trước ngày khởi tranh World Cup U.17 chỉ vài ngày, có thể khiến họ bị FIFA trừng phạt, trong đó bao gồm phạt tiền ít nhất 20.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 615 triệu đồng), cùng những hình thức xử lý khác theo quy định.

World Cup U.17 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển tham dự. Trong đó, U.17 Mỹ nằm ở bảng J cùng với Montenegro, Chile và Algeria. Việc U.17 Mỹ rút lui, hiện FIFA đã xác nhận, nhưng chưa công bố có bổ sung đội thay thế, hoặc giữ nguyên bảng đấu này với 3 đội. Trường hợp giữ nguyên 3 đội tại bảng J, chắc chắn FIFA sẽ phải điều chỉnh điều lệ, trong đó có liên quan đến các đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng sau.

World Cup U.17 với 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tại World Cup U.17 ở Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G. Sau khi Mỹ rút lui, các bảng khác vẫn giữ lịch thi đấu như cũ. U.17 Việt Nam trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Trận tiếp theo gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Và trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều giờ Việt Nam. Các trận của U.17 Việt Nam diễn ra trên sân Aspire Zone tại Al Rayyan.

Trong trường hợp nếu FIFA điều chỉnh thể thức hoặc cách xét các đội đứng thứ ba, cơ hội vượt qua vòng bảng của U.17 Việt Nam và những đội tuyển khác có thể chịu ảnh hưởng.

Ngày 12.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển U.17 Việt Nam sau khi hoàn tất giai đoạn tập huấn tại UAE, đội đã di chuyển đến Qatar - địa điểm tổ chức vòng chung kết World Cup U.17. Toàn đội đã ổn định nơi lưu trú, sẵn sàng bước vào giai đoạn tập luyện tiếp theo nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới trận ra quân gặp đội tuyển U.17 Bỉ vào ngày 20.11.