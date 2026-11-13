Vì sao HLV Scaloni để trống áo số 10 của Messi ở đội tuyển Argentina?

Scaloni vẫn luyến tiếc vì Messi chia tay sự nghiệp quốc tế

HLV Scaloni đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo ngày 13.11 (giờ Việt Nam), khi nhắc lại những tên tuổi đã song hành của ông trong những năm qua. Đó là Messi, Otamendi, Di Maria và những người khác, những người đã cùng nhà cầm quân này vô địch World Cup 2022 và á quân năm 2026, cùng 2 chức vô địch Copa America 2021 và 2024, và Finalissima 2022.

HLV Scaloni chấp nhận thử thách mới khi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina thời hậu Messi, Otamendi, Di Maria Ảnh: Reuters

"Sau khi suy nghĩ kỹ và nói chuyện với ban huấn luyện, chúng tôi quyết định rằng điều tốt nhất là tiếp tục. Chúng tôi đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Từ giờ trở đi, một thời điểm quan trọng trong quá trình của chúng tôi bắt đầu, nơi chúng tôi sẽ trao cơ hội cho những chàng trai đã bị đẩy từ phía sau.

Chúng tôi cần sự kiên nhẫn của mọi người vì họ là những chàng trai có tiềm năng to lớn nhưng có lẽ họ chưa thể cho chúng tôi những gì như Messi, Otamendi, Di Maria hoặc những người khác đã từng cho chúng tôi như trước đây", HLV Scaloni chia sẻ và bật khóc khi nhắc lại những cầu thủ từng đồng hành cùng ông ở chặng đường trước đây.

Messi, Otamendi, Di Maria và một số cầu thủ chủ chốt khác của đội tuyển Argentina như De Paul, hiện đều chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong khi đó, HLV Scaloni vẫn tiếp tục khi ký gia hạn hợp đồng với đội tuyển Argentina thêm 4 năm nữa và sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử nước này tham dự 3 kỳ World Cup, đến năm 2030.

Tuy nhiên, đồng hành cùng HLV Scaloni trên con đường này, sắp tới cũng vắng mặt người bạn thân, đồng nghiệp thân cận nhất, trợ lý HLV Walter Samuel, người sẽ bắt đầu chương mới trên con đường riêng trở thành HLV trưởng một CLB hoặc đội tuyển khác trong tương lai.

"Về nguyên tắc, Samuel, như anh ấy đã nói với chúng tôi, sẽ bắt đầu sự nghiệp mới của mình. Lòng biết ơn vĩnh cửu dành cho một người là bạn của tôi và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy.

Anh ấy là một phần rất quan trọng trong ban huấn luyện. Việc anh ấy có thể bắt đầu con đường riêng của mình là điều đúng đắn. Anh ấy sẽ ở bên chúng tôi trong hai trận đấu sắp tới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ cố gắng hết sức để cảm ơn anh ấy vì những gì anh ấy đã cho chúng tôi", HLV Scaloni chia sẻ thêm và một lần nữa bật khóc khi nói về người bạn thân của mình, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Áo số 10 của Messi ở đội tuyển Argentina vẫn chưa có chủ nhân mới Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế chính thức đầu tiên thời hậu Messi, với trận gặp Uruguay lúc 6 giờ ngày 14.11, và trận gặp Costa Rica vào ngày 17.11.

"Những trận đấu này sẽ không có ai mặc áo số 10 của Messi"

HLV Scaloni xác nhận, trong 2 trận sắp tới đây, sẽ không có ai mặc áo số 10 của Messi để lại. Ông nhấn mạnh: "Trong các trận đấu này, chúng tôi sẽ không trao số 10 cho bất kỳ ai và chúng tôi cũng chưa nghĩ sẽ trao nó cho ai, cho đến khi bắt buộc phải có. Đó không phải là điều đặc biệt quan trọng, nhưng ngày chúng tôi quyết định sẽ có cầu thủ giữ chiếc áo số 10, có thể sẽ diễn ra trong phần còn lại của mùa giải tới đây của đội tuyển".

Về quyết định này, HLV Scaloni chia sẻ thêm: "Tôi không nói chuyện với Messi để đưa ra quyết định, và tôi hy vọng anh ấy sẽ vui vì số áo của mình vẫn được để trống chưa ai thay thế.

Messi là không thể thay thế và không có cách nào để cố gắng chơi như cũ nếu không có anh ấy, bởi vì nó không chỉ trên sân mà còn là những gì anh ấy đã tạo ra ở các đồng đội. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng duy trì một lối chơi tương tự với những lựa chọn thay thế khác nhau. Thật khó để đưa ra một danh sách mà không có tên Messi trong đội tuyển Argentina, nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến bước".

Theo báo chí Argentina, trong những trận giao hữu quốc tế hiện nay, không bắt buộc mỗi đội tuyển phải đăng ký có đủ số áo, bao gồm áo số 10. Tuy nhiên, khi đến các trận vòng loại World Cup 2030 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9.2027; đó là thời điểm mà việc chọn số áo trở thành yêu cầu bắt buộc của FIFA. Khi đó, đội tuyển Argentina mới có số 10 mới kế nhiệm Messi.

Hiện có 2 cầu thủ hứa hẹn được lựa chọn mặc áo số 10 mới kế nhiệm Messi ở đội tuyển Argentina là Nico Paz của CLB Como và Lautaro Martinez của Inter Milan. Ngoài ra còn có Julian Alvarez của Atletico Madrid.