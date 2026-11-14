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    Đội tuyển Argentina thi đấu thất vọng, thua trận đầu tiên thời hậu Messi

    Giang Lao
    Giang Lao
    Messi và Inter Miami sẽ có trận gặp đối thủ River Plate tại sân Monumental vào đầu năm 2027, trong khi cùng thời điểm đội tuyển Argentina thua Uruguay với tỷ số 1-2 ở trận đầu tiên thời hậu danh thủ này chia tay, ngày 14.11.

    Vắng Messi, đội tuyển Argentina lập tức mất sức hút

    Theo báo Clarin, trận đội tuyển Argentina gặp Uruguay trên sân La Bombonera ở Buenos Aires chỉ có khoảng 20.000 đến 25.000 khán giả đến xem, trong khi sức chứa lên đến 55.000 chỗ ngồi.

    "Việc thiếu vắng Messi, cùng giá vé đắt đỏ - 95.000 peso cho vé đứng (khoảng 1,5 triệu đồng) và 140.000 peso cho vé ngồi (khoảng 2,3 triệu đồng) - được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ít khán giả. 

    Trước thực tế này, số lượng nhân viên phục vụ và lực lượng cảnh sát đã được cắt giảm vào phút chót, đồng thời một số khu vực trên khán đài bị đóng cửa. Theo số liệu chính thức, chỉ có hơn 24.000 vé được bán ra cho trận đấu này", Clarin, nhật báo hàng đầu tại Argentina cho biết.

    Đội tuyển Argentina thi đấu thất vọng, thua trận đầu tiên thời hậu Messi- Ảnh 1.

    Không có Messi, đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình mới gây thất vọng khi họ để thua Uruguay với tỷ số 1-2 ngày 14.11

    Ảnh: Reuters

    Không có Messi, đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình mới gây thất vọng khi họ để thua Uruguay với tỷ số 1-2. Đội khách chơi phòng ngự quen thuộc, nhưng tận dụng tốt các cơ hội để dẫn trước đến 2-0 với các bàn của Balerdi (đá phản) phút 48 và Araujo ghi phút 53. Julian Alvarez thắp lại hy vọng cho đội bóng của HLV Scaloni với bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 73.

    Tuy nhiên, trong những phút còn lại, đội tuyển Argentina không thể đảo ngược tình thế, đành phải nhận trận thua đầu tiên thời hậu danh thủ Messi. Qua đó, cũng cho thấy HLV Scaloni sẽ còn rất nhiều việc phải làm mới giúp Albiceleste đạt được trình độ như trước đây.

    Việc chia tay Messi, nhưng đội hình Argentina vẫn còn nhiều ngôi sao hàng đầu như Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Paz hay Alvarez... Mặc dù vậy, HLV Scaloni vẫn đang tìm kiếm công thức mới để họ phát huy mọi khả năng của mình, sau một thời gian rất dài phụ thuộc vào người đội trưởng danh tiếng Messi dẫn dắt.

    Sau trận thua Uruguay, đội tuyển Argentina còn trận gặp Costa Rica vào ngày 17.11 để tiếp tục thử nghiệm đội hình mới của mình.

    Messi lần đầu tiên trở lại quê nhà Argentina trong màu áo CLB

    Messi sẽ dẫn dắt các đồng đội Inter Miami có trận đối đầu với đội bóng lừng danh của Argentina là River Plate tại sân Monumental vào đầu năm 2027. Đây là lần đầu tiên Messi trở lại Argentina thi đấu trong màu áo của một CLB.

    Đội tuyển Argentina thi đấu thất vọng, thua trận đầu tiên thời hậu Messi- Ảnh 2.

    Messi sẽ có lần trở lại Argentina thi đấu trong màu áo của một CLB

    Ảnh: Reuters

    "Trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải 2027 của Inter Miami, đồng thời mang đến cho người hâm mộ Argentina thêm một cơ hội để chứng kiến ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất đất nước họ thi đấu trên quê nhà. 

    Sự kiện này còn mang ý nghĩa đầy cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Messi trở lại sân Monumental kể từ khi anh nói lời chia tay đội tuyển Argentina tại chính sân vận động này, khiến dịp này trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với người hâm mộ tại Buenos Aires", báo Tây Ban Nha, Diario AS bày tỏ.

    Trận Inter Miami gặp River Plate đã được 2 CLB xác nhận qua các thông báo ngày 14.11. Trận đấu giao hữu quốc tế này dự kiến diễn ra vào ngày 19.1.2027.

    Ở tuổi 39, Messi vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mùa giải MLS với 26 bàn thắng sau 31 trận cho Inter Miami. Anh và các đồng đội đang chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng 1 play-off bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup gặp Columbus Crew diễn ra lúc 6 giờ ngày 22.11.

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