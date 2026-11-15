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    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    U.23 Việt Nam khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng chức vô địch bất bại, nhận thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng). Nguyễn Minh Tâm và thủ môn Cao Văn Bình cũng được vinh danh ở các hạng mục cá nhân sau màn trình diễn ấn tượng tại giải.

    Tối 14.11, lễ bế mạc và trao giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku, khép lại những ngày tranh tài của 4 đội bóng gồm U.23 Việt Nam, U.23 Qatar, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan.

    Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chính thức đăng quang với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 3 trận đấu. U.23 Việt Nam lần lượt đánh bại U.23 Thái Lan, U.23 Singapore trước khi hòa U.23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối cùng.

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 1.

    Đông đảo khán giả tại Gia Lai đã tới sân cổ vũ cho các cầu thủ

    ẢNH: VFF

    Đặc biệt, trận hòa trước U.23 Qatar cho thấy bản lĩnh của đội chủ nhà. Dù bị dẫn trước trong hiệp 1, U.23 Việt Nam vẫn kiên trì triển khai lối chơi và tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của Nguyễn Minh Tâm ở phút 48, qua đó bảo vệ thành công ngôi đầu bảng.

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    U.23 Việt Nam thâu tóm các giải thưởng cá nhân

    Với chức vô địch, U.23 Việt Nam nhận phần thưởng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỉ đồng. Đội á quân U.23 Qatar được thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), trong khi U.23 Thái Lan cán đích ở vị trí thứ ba, nhận 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu - Ảnh 2.

    Bàn thắng quý hơn vàng của Minh Tâm vào lưới U.23 Qatar

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 3.

    Bầu Đức trao thưởng cho U.23 Việt Nam

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 4.

    U.23 Thái Lan nhận HCĐ

    ẢNH: VFF

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 5.

    U.23 Qatar giành HCB

    ẢNH: VFF

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 6.

    BTC cũng trao hoa và kỷ niệm chương tri ân tổ trọng tài đã điều hành các trận đấu, ghi nhận những đóng góp trong việc bảo đảm chuyên môn và tính công bằng của giải

    ẢNH: VFF

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 7.

    Giải đấu khép lại thành công tốt đẹp

    ẢNH: VFF

    Bên cạnh thành tích tập thể, các cầu thủ U.23 Việt Nam còn chiếm ưu thế ở những hạng mục giải thưởng cá nhân.

    Nguyễn Minh Tâm được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Tiền đạo đang khoác áo HAGL để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt với pha lập công quan trọng vào lưới U.23 Qatar trong trận đấu quyết định chức vô địch.

    Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Những màn trình diễn chắc chắn của thủ thành này góp phần giúp U.23 Việt Nam duy trì thành tích bất bại, trong đó có pha cản phá cú sút xa nguy hiểm của Al Rawi ở trận gặp U.23 Qatar.

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 8.

    Cao Văn Bình là Thủ môn xuất sắc nhất giải

    ẢNH: VFF

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 9.

    Minh Tâm nhận cú đúp giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới

    ẢNH: VFF

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 10.

    Minh Tâm đã ghi 3 bàn thắng

    ẢNH: VFF

    Việc giành chức vô địch cùng 3 giải thưởng cá nhân cho thấy những tín hiệu tích cực về lực lượng của U.23 Việt Nam, đồng thời mang đến thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

    Lễ bế mạc có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng các đơn vị tổ chức và đông đảo người hâm mộ.

    Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể và cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác tổ chức giải, gồm VFF, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, 4 đội tuyển tham dự cùng ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký VFF và ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

    Bầu Đức trao thưởng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch U.23 Việt Nam, Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu- Ảnh 11.

    Đội vô địch U.23 Việt Nam

    ẢNH: VFF

    Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ mang đến cơ hội cọ xát quốc tế cho các cầu thủ trẻ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo không khí bóng đá sôi động trên sân Pleiku.

    Đối với U.23 Việt Nam, chức vô địch là phần thưởng cho hành trình thi đấu ổn định và tinh thần vượt khó. Quan trọng hơn, giải đấu giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm trước những thử thách tiếp theo.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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