HLV Kyrgyzstan muốn thắng đội tuyển Việt Nam từ tình huống cố định, bất ngờ nhắc tên Đình Bắc

Đội tuyển Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan, HLV vẫn chưa hài lòng

Bước vào màn so tài trên sân Thiên Trường tối 14.11, đội tuyển Kyrgyzstan được đánh giá vượt trội so với Đài Loan. Đại diện Trung Á nhanh chóng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc, cầm bóng đến 75% trong khoảng 20 phút đầu trận. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc của Đài Loan, các học trò của HLV Urmat Abdukaimov gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Kyrgyzstan thay đổi phương án tấn công, thường xuyên đưa bóng ra hai biên để thực hiện những quả tạt vào vòng cấm. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 31, Kayrat Uulu đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 44, Kojo tận dụng sai lầm của hàng thủ Đài Loan, nâng tỷ số lên 2-0.

Kayrat Uulu (áo trắng) là một trong những tiền đạo rất nguy hiểm của đội tuyển Kyrgyzstan ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, Kyrgyzstan vẫn là đội chơi nhỉnh hơn dù thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự. Trong khi đó, Đài Loan cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 90, Akmatov đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho Kyrgyzstan.

Dù giành chiến thắng cách biệt, HLV Urmat Abdukaimov vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tại cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân này cho rằng điều kiện thời tiết với độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng của Kyrgyzstan. Theo ông, các cầu thủ Kyrgyzstan để mất bóng khá nhiều, tạo điều kiện cho đối phương tổ chức phản công và khiến đội nhà tiêu hao thể lực.

HLV Urmat Abdukaimov nhấn mạnh Kyrgyzstan cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng khi tổ chức tấn công, nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội, đặc biệt ở những tình huống cố định, trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 17.11.

HLV Kyrgyzstan đặc biệt ấn tượng với Đình Bắc

Đề cập đến cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở lượt cuối Casper Cup 2026, HLV Urmat Abdukaimov cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan cũng như một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo đánh giá của nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý và sẽ là đối thủ phù hợp để Kyrgyzstan kiểm chứng năng lực.

HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa tại V-League, để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu. Ông đánh giá Abdurakhmanov có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, đang thể hiện phong độ tốt và giữ vai trò đội trưởng CLB Thanh Hóa. Thuyền trưởng của Kyrgyzstan đồng thời nhận định V-League là giải đấu có chất lượng và đội tuyển Kyrgyzstan may mắn khi sở hữu một cầu thủ như Abdurakhmanov trong đội hình.

HLV Urmat Abdukaimov đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Đáng chú ý, khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov nhắc đích danh Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, HLV Urmat Abdukaimov cũng lưu ý đội tuyển Việt Nam đang có những thay đổi về lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước ban huấn luyện. Dù vậy, ông dự báo cuộc đối đầu sắp tới sẽ không dễ dàng và đòi hỏi Kyrgyzstan phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với chiến thắng 3-0 trước Đài Loan, đội tuyển Kyrgyzstan có 3 điểm tại Casper Cup 2026, bằng điểm với đội tuyển Việt Nam nhưng tạm vươn lên dẫn đầu nhờ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Trong khi đó, Đài Loan khép lại giải đấu với 2 trận toàn thua, đứng cuối bảng.

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 17.11, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Kyrgyzstan lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là trận đấu đáng chú ý khi cả hai đội đều hướng đến kết quả tốt trước khi khép lại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.