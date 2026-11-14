    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nóng: U.23 Việt Nam tung hàng công từng khiến U.23 Thái Lan vỡ vụn để quyết thắng U.23 Qatar

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất là Hoàng Minh - Đức Phú để tiếp lửa cho bộ 3 hàng công Đăng Khoa - Minh Tâm - Văn Thuận từng khiến U.23 Thái Lan vỡ vụn để quyết thắng U.23 Qatar.
    Nóng: U.23 Việt Nam tung hàng công từng khiến U.23 Thái Lan vỡ vụn để quyết thắng U.23 Qatar- Ảnh 1.

    Ngô Đăng Khoa sẽ là mũi xuyên phá lợi hại của U.23 Việt Nam trước U.23 Qatar

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam hướng đến chiến thắng

    Tối 14.11 trên sân Pleiku Arena, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với U.23 Qatar để tranh chức vô địch giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đây được xem là trận chung kết trong mơ giữa 2 đội bóng vẫn đang bất bại tại giải.

    U.23 Việt Nam có lợi thế hơn khi đang có 6 điểm, chỉ cần òa U.23 Qatar sẽ chắc chắn đăng quang. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh không muốn thế, khi tung ra đội hình mạnh nhất vào lúc này với thủ môn Cao Văn Bình và bộ 3 trung vệ tốt nhất là Tuấn Khải, Nguyên Hoàng và Quang Kiệt.

    Nóng: U.23 Việt Nam tung hàng công từng khiến U.23 Thái Lan vỡ vụn để quyết thắng U.23 Qatar- Ảnh 2.

    Đức Phú sẽ giúp U.23 Việt Nam cân bằng giữa tấn công và phòng ngự

    ảnh: Độc Lập

    Ở giữa sân, kinh nghiệm V-League của bộ đôi Hoàng Minh và Đức Phú được kỳ vọng sẽ đem đến sự cân bằng trong phòng ngự và khả năng triển khai bóng nhanh để kết nối các tuyến.

    Sau khi ghi bàn thắng bằng gót đánh bại U.23 Singapore, hậu vệ trái Bảo Long đã trở lại đội hình xuất phát, còn Lê Đình Long Vũ sẽ có trận thứ 3 liên tiếp đá chính ở biên phải.

    Trên hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng trở lại bộ 3 tiền đạo đã từng khiến U.23 Thái Lan chao đảo và sụp đổ với 2 bàn thua trong hiệp 1 là Đăng Khoa, Minh Tâm và Văn Thuận. Minh Hoàng và Gia Bảo, Hoàng Anh sẽ là phương án cho hiệp 2.

    Tốc độ, sự đột biến và những tình huống từ bên cắt vào trong dứt điểm hoặc kiến tạo, hay nhả ra nách biên để hậu vệ dâng cao tấn công chính là thứ vũ khí lợi hại mà U.23 Việt Nam sẽ đem đến trận chung kết này.

    Tin liên quan

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Qatar: Ngô Đăng Khoa đá chính, Williams Minh Hoàng dự bị

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Qatar: Ngô Đăng Khoa đá chính, Williams Minh Hoàng dự bị

    Dù U.23 Việt Nam đang có lợi thế về mặt điểm số (6 so với 4) trước khi vào trận cuối vòng bảng giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, nhưng toàn đội chắc chắn sẽ nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng khi tiếp U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11, trên sân Pleiku.

    U.23 Thái Lan thắng đậm U.23 Singapore, xếp hạng ba Gia Lai VTV Cup 2026

    Chỉ cần hòa Qatar là vô địch nhưng U.23 Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế?

    Khám phá thêm chủ đề

    Đinh Hồng Vinh Đăng Khoa Minh tâm Văn Thuận Đức Phú Williams Minh Hoàng U.23 Thái Lan

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận