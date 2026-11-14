Nóng: U.23 Việt Nam tung hàng công từng khiến U.23 Thái Lan vỡ vụn để quyết thắng U.23 Qatar

Ngô Đăng Khoa sẽ là mũi xuyên phá lợi hại của U.23 Việt Nam trước U.23 Qatar ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam hướng đến chiến thắng

Tối 14.11 trên sân Pleiku Arena, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với U.23 Qatar để tranh chức vô địch giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đây được xem là trận chung kết trong mơ giữa 2 đội bóng vẫn đang bất bại tại giải.

U.23 Việt Nam có lợi thế hơn khi đang có 6 điểm, chỉ cần òa U.23 Qatar sẽ chắc chắn đăng quang. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh không muốn thế, khi tung ra đội hình mạnh nhất vào lúc này với thủ môn Cao Văn Bình và bộ 3 trung vệ tốt nhất là Tuấn Khải, Nguyên Hoàng và Quang Kiệt.

Đức Phú sẽ giúp U.23 Việt Nam cân bằng giữa tấn công và phòng ngự ảnh: Độc Lập

Ở giữa sân, kinh nghiệm V-League của bộ đôi Hoàng Minh và Đức Phú được kỳ vọng sẽ đem đến sự cân bằng trong phòng ngự và khả năng triển khai bóng nhanh để kết nối các tuyến.

Sau khi ghi bàn thắng bằng gót đánh bại U.23 Singapore, hậu vệ trái Bảo Long đã trở lại đội hình xuất phát, còn Lê Đình Long Vũ sẽ có trận thứ 3 liên tiếp đá chính ở biên phải.

Trên hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng trở lại bộ 3 tiền đạo đã từng khiến U.23 Thái Lan chao đảo và sụp đổ với 2 bàn thua trong hiệp 1 là Đăng Khoa, Minh Tâm và Văn Thuận. Minh Hoàng và Gia Bảo, Hoàng Anh sẽ là phương án cho hiệp 2.

Tốc độ, sự đột biến và những tình huống từ bên cắt vào trong dứt điểm hoặc kiến tạo, hay nhả ra nách biên để hậu vệ dâng cao tấn công chính là thứ vũ khí lợi hại mà U.23 Việt Nam sẽ đem đến trận chung kết này.