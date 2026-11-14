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    Live Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Qatar: Ngô Đăng Khoa đá chính, Williams Minh Hoàng dự bị

    Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
    Dù U.23 Việt Nam đang có lợi thế về mặt điểm số (6 so với 4) trước khi vào trận cuối vòng bảng giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, nhưng toàn đội chắc chắn sẽ nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng khi tiếp U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11, trên sân Pleiku.
    Bình luậnDiễn biến trận đấu

    Ở đội hình xuất phát, HLV Đinh Hồng Vinh sắp Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Minh Tâm đá chính. Williams Minh Hoàng dự bị. Nhân sự xuất phát của U.23 Việt Nam còn có: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Thuận, Nguyễn Bảo Long, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ. 

    Sau 2 lượt trận, U.23 Việt Nam đang xếp đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận thắng Thái Lan và Singapore, trong khi U.23 Qatar đứng thứ 2 với 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa U.23 Việt Nam chỉ cần không thua trong trận cuối này là đủ để lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến U.23 Việt Nam bị U.23 Qatar vượt qua trên bảng xếp hạng, qua đó mất luôn chức vô địch vào tay đối thủ.

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Qatar: Ngô Đăng Khoa đá chính, Williams Minh Hoàng dự bị- Ảnh 1.

    U.23 Việt Nam sẽ quyết tâm vô địch trên sân nhà

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Qatar: Ngô Đăng Khoa đá chính, Williams Minh Hoàng dự bị- Ảnh 2.

    U.23 Việt Nam sở hữu hàng công có chiều sâu và chơi đa dạng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Tuy nhiên, U.23 Việt Nam sẽ không nhập cuộc với tâm lý "chỉ cần hòa là vô địch" mà sẽ quyết tâm đánh bại U.23 Qatar để lên ngôi một cách thuyết phục. Bởi lẽ, sự tự tin của U.23 Việt Nam đang lên cao khi đã giành 2 chiến thắng liên tiếp. Sau khi đánh bại Thái Lan 3-0 ở lượt ra quân, với các pha lập công của Nguyễn Minh Tâm (cú đúp) và Williams Minh Hoàng (phạt đền), U.23 Việt Nam tiếp tục thắng Singapore 1-0 nhờ cú đánh gót đầy bất ngờ của Nguyễn Bảo Long để duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U.23 Qatar khởi đầu chật vật khi bị Singapore cầm hòa 0-0, trước khi có chiến thắng nhọc nhằn trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2.

    Chỉ cần hòa là vô địch, nhưng U.23 Việt Nam sẽ làm được nhiều hơn thế?

    Ở hàng công, U.23 Việt Nam đang sở hữu 2 tiền đạo cùng duy trì phong độ cao, hoàn toàn có thể được luân phiên sử dụng trong trận gặp Qatar. Nguyễn Minh Tâm, tiền đạo sinh năm 2005 của HAGL, đã chứng minh bản lĩnh dứt điểm bằng 2 pha đánh đầu trong chiến thắng trước Thái Lan. Trong khi đó, Williams Minh Hoàng, tiền đạo Việt kiều cao 1,9 m, hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM, cũng kịp có tên trên bảng điện tử từ chấm phạt đền ở trận đấu đó. Nếu may mắn hơn ở cuộc chạm trán Singapore, anh đã có thể ghi thêm bàn thắng. Với thể hình vượt trội và lối chơi càn lướt, Williams Minh Hoàng hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước một U.23 Qatar chưa cho thấy phong độ tốt nhất.

    HLV Đinh Hồng Vinh tự tin U.23 Việt Nam đang chuẩn bị tốt trước trận "chung kết" của giải đấu. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng, chỉ ra điểm học trò phải làm tốt hơn: "Điều cần cải thiện của U.23 Việt Nam là cách di chuyển hỗ trợ người có bóng, tốc độ phối hợp và chất lượng xử lý ở những tình huống cuối cùng.

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    U.23 Việt Nam U.23 Qatar Đinh Hồng Vinh Williams Minh Hoàng

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