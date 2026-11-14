Nếu 2 chiến thắng đầu tiên giúp U.23 Việt Nam chiếm lợi thế về điểm số, trận gặp Qatar sẽ là cơ hội để đội chủ nhà kiểm chứng năng lực trước một đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt.

U.23 Qatar sở hữu nền tảng thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và đã cho thấy sự tiến bộ sau trận hòa Singapore ở ngày ra quân. Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan giúp đại diện Tây Á duy trì hy vọng vô địch, đồng thời tạo tiền đề cho cuộc đối đầu quyết định với Việt Nam.

Khác với Singapore chủ động phòng ngự số đông, Qatar buộc phải tìm kiếm chiến thắng. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở hơn, tạo điều kiện để U.23 Việt Nam phát huy khả năng chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Những cầu thủ giàu tốc độ như Ngô Đăng Khoa, có khả năng di chuyển linh hoạt như Williams Minh Hoàng hay nhạy bén trong vòng cấm như Nguyễn Bảo Long sẽ là các phương án đáng chú ý của đội chủ nhà.

Chỉ cần hòa là vô địch, nhưng U.23 Việt Nam sẽ làm được nhiều hơn thế?

Bên cạnh hàng công, trận đấu cũng là bài kiểm tra quan trọng với hệ thống phòng ngự U.23 Việt Nam. Sau 2 trận giữ sạch lưới, các cầu thủ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn từ một đối thủ có ưu thế thể chất và khả năng tổ chức tấn công.

Đặc biệt, việc tiếp tục thử nghiệm đội hình cho thấy ban huấn luyện không chỉ đặt nặng kết quả trước mắt. Gia Lai VTV Cup còn là dịp để đánh giá chiều sâu lực lượng, khả năng thích nghi chiến thuật và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ trẻ.