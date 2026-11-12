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    Highlight U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót tuyệt đẹp

    Highlight U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót tuyệt đẹp

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 trận và giữ vững ngôi đầu bảng. Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lần lượt sút trúng xà ngang, cột dọc trước khi Nguyễn Bảo Long tỏa sáng với pha đánh gót ghi bàn ở phút 70, mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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    U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì mạch toàn thắng tại Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi đánh bại U.23 Singapore 1-0. Trong trận đấu 2 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng, Nguyễn Bảo Long trở thành người hùng với pha đánh gót điệu nghệ, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giữ vững ngôi đầu bảng.

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