Highlight U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Bảo Long đánh gót tuyệt đẹp

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 trận và giữ vững ngôi đầu bảng. Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lần lượt sút trúng xà ngang, cột dọc trước khi Nguyễn Bảo Long tỏa sáng với pha đánh gót ghi bàn ở phút 70, mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.