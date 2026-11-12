Ngày 12.11, Manchester United thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick sau khởi đầu mùa giải 2026-2027 đầy thất vọng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất, đồng thời rơi xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Hiện Manchester United đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 17 Coventry City 1 điểm. Tại Champions League, đội bóng cũng chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Theo The Guardian, quyết định sa thải Carrick được đưa ra sau quá trình đánh giá do Giám đốc bóng đá Jason Wilcox dẫn đầu. Ông Wilcox cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada đã đến Monaco để gặp Sir Jim Ratcliffe, người phụ trách các quyết định về chuyên môn bóng đá của CLB.

M.U chính thức sa thải HLV Michael Carrick, Pochettino chuẩn bị tiếp quản ghế nóng

Sau đó, việc chấm dứt hợp đồng với Carrick được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị có sự tham gia của gia đình Glazer. Trong thông báo chính thức, Manchester United khẳng định đây là quyết định vô cùng khó khăn nhưng cần thiết để đội bóng thực hiện những tham vọng của mình.

"Michael đã, đang và sẽ luôn là một huyền thoại của Manchester United. Giống như khi còn là cầu thủ, ông luôn thể hiện sự tận tâm và tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất trong thời gian trở lại CLB. Khả năng lãnh đạo và những thành tích của ông ở mùa giải trước sẽ luôn được ghi nhớ", thông báo của Manchester United nêu rõ.

Mauricio Pochettino tiến sát ghế nóng Old Trafford

Sau khi chia tay Michael Carrick, Manchester United đang xúc tiến việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng mới.

Theo The Guardian, chiến lược gia người Argentina đã đạt được thỏa thuận khung với Manchester United và mong muốn trở lại làm việc tại Ngoại hạng Anh sau thời gian dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

Pochettino từng có nhiều năm kinh nghiệm tại bóng đá Anh khi dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông rời Chelsea vào tháng 5.2024 trước khi tiếp quản đội tuyển Mỹ 4 tháng sau đó.

Để đưa Pochettino về Old Trafford, Manchester United dự kiến phải chi khoảng 10 triệu USD, tương đương 7,5 triệu bảng, để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. CLB cũng sẽ phải trả thêm chi phí nếu muốn đưa các thành viên trong ban huấn luyện của ông về Anh. Trước khi hướng đến Pochettino, Manchester United từng cân nhắc một số phương án khác.