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    Highlight U.23 Thái Lan 1-2 U.23 Qatar: 'Voi chiến' thua trận thứ 2 liên tiếp

    Highlight U.23 Thái Lan 1-2 U.23 Qatar: 'Voi chiến' thua trận thứ 2 liên tiếp

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên
    U.23 Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước U.23 Qatar dù kiểm soát bóng nhiều và liên tục tổ chức tấn công. Yamaan Jarrar và Jad Saleh ghi bàn giúp đại diện Tây Á tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Phongsakon rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 90+3, nhưng không thể giúp 'Voi chiến' tránh trận thua thứ 2 liên tiếp.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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