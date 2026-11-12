Highlight U.23 Thái Lan 1-2 U.23 Qatar: 'Voi chiến' thua trận thứ 2 liên tiếp

U.23 Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước U.23 Qatar dù kiểm soát bóng nhiều và liên tục tổ chức tấn công. Yamaan Jarrar và Jad Saleh ghi bàn giúp đại diện Tây Á tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Phongsakon rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 90+3, nhưng không thể giúp 'Voi chiến' tránh trận thua thứ 2 liên tiếp.