FIFA chốt đội thay thế U.17 Mỹ tại World Cup, U.17 Việt Nam nhận tin quan trọng

Ngày 13.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức xác nhận đội tuyển U.17 CH Dominica sẽ góp mặt tại World Cup U.17 2026, thay thế vị trí của U.17 Mỹ sau khi đội bóng này rút lui khỏi giải đấu.

Theo điều lệ, FIFA có quyền lựa chọn một đội tuyển khác trong trường hợp có đội đã giành quyền tham dự nhưng không thể góp mặt. Sau khi U.17 Mỹ rút lui, U.17 CH Dominica nổi lên như ứng viên hàng đầu bởi đây là đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại khu vực CONCACAF, ngoài 8 đại diện đã giành vé trực tiếp. Liên đoàn Bóng đá CH Dominica cũng đã xác nhận đội tuyển sẽ góp mặt tại giải.

Trong thông báo ngày 13.11, FIFA cho biết việc lựa chọn U.17 CH Dominica dựa trên kết quả vòng loại khu vực CONCACAF và được thực hiện theo điều 6, khoản 8 của quy định tổ chức World Cup U.17 tại Qatar giai đoạn 2025 - 2029.

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Theo đó, U.17 CH Dominica sẽ tiếp quản vị trí của U.17 Mỹ tại bảng J, cùng U.17 Montenegro, U.17 Chile và U.17 Algeria. Lịch thi đấu của bảng này được giữ nguyên, không phát sinh thay đổi về số lượng đội tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên U.17 CH Dominica góp mặt tại World Cup U.17, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ quốc gia Caribe.

Việc FIFA nhanh chóng tìm được đội thay thế U.17 Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ giải đấu, trong đó có đội tuyển U.17 Việt Nam. World Cup U.17 2026 quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Nếu bảng J chỉ còn 3 đội, thể thức xác định các đội hạng ba có thành tích tốt nhất có thể phải điều chỉnh. Tuy nhiên, với sự góp mặt của U.17 CH Dominica, cả 12 bảng đấu vẫn duy trì đủ 4 đội, đồng nghĩa cách tính thành tích và các suất đi tiếp không thay đổi.