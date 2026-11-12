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    HLV Singapore nể phục sức mạnh U.23 Việt Nam, đặc biệt khen Ngô Đăng Khoa

    HLV Singapore nể phục sức mạnh U.23 Việt Nam, đặc biệt khen Ngô Đăng Khoa

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên
    Sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore thừa nhận đội chủ nhà đã vươn tầm châu Á, đồng thời đặc biệt ấn tượng với Ngô Đăng Khoa. Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho Quang Duyệt và hướng đến trận quyết định ngôi vô địch với U.23 Qatar.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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    U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 trận và giữ vững ngôi đầu bảng. Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lần lượt sút trúng xà ngang, cột dọc trước khi Nguyễn Bảo Long tỏa sáng với pha đánh gót ghi bàn ở phút 70, mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

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