HLV Singapore nể phục sức mạnh U.23 Việt Nam, đặc biệt khen Ngô Đăng Khoa

Sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore thừa nhận đội chủ nhà đã vươn tầm châu Á, đồng thời đặc biệt ấn tượng với Ngô Đăng Khoa. Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho Quang Duyệt và hướng đến trận quyết định ngôi vô địch với U.23 Qatar.