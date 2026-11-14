Chỉ cần hòa Qatar là vô địch nhưng U.23 Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế?

U.23 Việt Nam nắm quyền tự quyết

Sau 2 lượt trận tại Gia Lai VTV Cup 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan và 1-0 trước U.23 Singapore giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới.

Đứng ngay phía sau là U.23 Qatar với 4 điểm, sau trận hòa Singapore 0-0 và chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Khoảng cách 2 điểm khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa U.23 Việt Nam và U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11 trên sân Pleiku trở thành trận đấu quyết định chức vô địch.

Ở họp báo sau lượt trận thứ hai, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ rằng ông hướng đến chiến thắng ở lượt duối ẢNH: ĐỘC LẬP

Với lợi thế hiện tại, U.23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để đăng quang. Nếu chia điểm, đội chủ nhà sẽ kết thúc giải với 7 điểm, nhiều hơn Qatar 2 điểm. Ngược lại, đại diện Tây Á buộc phải thắng nếu muốn vô địch.

Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh không có ý định chỉ hướng đến một trận hòa. Sau chiến thắng trước Singapore, nhà cầm quân này khẳng định U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình, đồng thời đặt mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Điều đó cũng phù hợp với những gì đội chủ nhà đã thể hiện từ đầu giải. Dù liên tục điều chỉnh nhân sự, U.23 Việt Nam vẫn duy trì khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng chú ý, ở trận gặp Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng các học trò vẫn cầm bóng gần 70%, liên tục gây sức ép và không để đối phương thực hiện bất kỳ cú sút nào.

Chỉ cần hòa là vô địch, nhưng U.23 Việt Nam sẽ làm được nhiều hơn thế?

Dù phải chờ đến phút 70 mới có bàn thắng nhờ pha đánh gót của Nguyễn Bảo Long, U.23 Việt Nam cho thấy khả năng kiên trì triển khai lối chơi, đồng thời phát huy hiệu quả những phương án thay người.

Thắng Qatar để khẳng định sức mạnh, không chỉ để nâng cúp

Nếu 2 chiến thắng đầu tiên giúp U.23 Việt Nam chiếm lợi thế về điểm số, trận gặp Qatar sẽ là cơ hội để đội chủ nhà kiểm chứng năng lực trước một đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt.

U.23 Qatar sở hữu nền tảng thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và đã cho thấy sự tiến bộ sau trận hòa Singapore ở ngày ra quân. Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan giúp đại diện Tây Á duy trì hy vọng vô địch, đồng thời tạo tiền đề cho cuộc đối đầu quyết định với Việt Nam.

U.23 Qatar là đối thủ mạnh và đang thể hiện phong độ tốt ẢNH: ĐỘC LẬP

Khác với Singapore chủ động phòng ngự số đông, Qatar buộc phải tìm kiếm chiến thắng. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở hơn, tạo điều kiện để U.23 Việt Nam phát huy khả năng chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Những cầu thủ giàu tốc độ như Ngô Đăng Khoa, có khả năng di chuyển linh hoạt như Williams Minh Hoàng hay nhạy bén trong vòng cấm như Nguyễn Bảo Long sẽ là các phương án đáng chú ý của đội chủ nhà.

Ngô Đăng Khoa (số 7) là cầu thủ được HLV của U.23 Singapore khen ngợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh hàng công, trận đấu cũng là bài kiểm tra quan trọng với hệ thống phòng ngự U.23 Việt Nam. Sau 2 trận giữ sạch lưới, các cầu thủ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn từ một đối thủ có ưu thế thể chất và khả năng tổ chức tấn công.

Đặc biệt, việc tiếp tục thử nghiệm đội hình cho thấy ban huấn luyện không chỉ đặt nặng kết quả trước mắt. Gia Lai VTV Cup còn là dịp để đánh giá chiều sâu lực lượng, khả năng thích nghi chiến thuật và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ trẻ.

Trận đấu quyết định chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Qatar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11.2026 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên VTV6, ứng dụng VTVgo và FPT Play.