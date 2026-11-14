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    U.23 Thái Lan thắng đậm U.23 Singapore, xếp hạng ba Gia Lai VTV Cup 2026

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    U.23 Thái Lan có chiến thắng bùng nổ 3-1 trước U.23 Singapore ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra hôm nay trên sân Pleiku, xếp hạng ba chung cuộc.

    U.23 Thái Lan bùng nổ kịp lúc

    Sau 2 trận toàn thua trước U.23 Việt Nam (0-3), U.23 Qatar (1-2), U.23 Thái Lan dồn quyết tâm tìm kiếm chiến thắng ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, chạm trán U.23 Singapore. Trong khi đó với 1 điểm trong tay, U.23 Singapore cũng hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U.23 Thái Lan nhằm giữ cơ hội cạnh tranh hạng nhì chung cuộc.

    U.23 Thái Lan thắng đậm U.23 Singapore, xếp hạng ba Gia Lai VTV Cup 2026- Ảnh 1.

    Niềm vui của các cầu thủ U.23 Thái Lan khi ghi bàn thắng mở tỷ số trước U.23 Singapore

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Cả U.23 Thái Lan và U.23 Singapore đều nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với lượt trận trước. Không còn chơi phòng ngự nhiều lớp sở trường, U.23 Singapore chủ động dâng cao đội hình tấn công khiến U.23 Thái Lan có phần bất ngờ. Các cầu thủ U.23 Thái Lan cũng chủ động triển khai tấn công mỗi khi có bóng, tạo nên thế trận "ăn miếng, trả miếng" hấp dẫn.

    Bàn thắng mở tỷ số đến với U.23 Thái Lan vào phút 33 khi Chaiyasit dứt điểm thành công sau pha nhả bóng thuận lợi của đồng đội ngay trong vòng cấm địa U.23 Singapore. Ngay sau bàn thua, các cầu thủ U.23 Singapore tràn lên tấn công nhưng bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn liên tiếp.

    U.23 Thái Lan thắng đậm U.23 Singapore, xếp hạng ba Gia Lai VTV Cup 2026- Ảnh 2.

    Đội trưởng Amir Syafiz ghi bàn thắng đầu tiên cho U.23 Singapore ở giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Nỗ lực của các cầu thủ U.23 Singapore cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 do công đội trưởng Amir Syafiz khi anh dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Supanut. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của U.23 Singapore ở giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

    Các cầu thủ U.23 Thái Lan thi đấu lấn lướt ở hiệp 2, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đến phút 64 mới có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1. Phongsakon phá bẫy việt vị băng xuống đầy tốc độ, xử lý bóng khéo léo rồi sút tung lưới thủ môn U.23 Singapore, ghi bàn thắng ấn tượng cho U.23 Thái Lan. Như vậy cả 2 bàn thắng mà U.23 Thái Lan ghi được tại giải đều do công của tiền đạo Phongsakon.

    Bàn thắng đẹp mắt của Paripan ở phút 79 ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho U.23 Thái Lan trước U.23 Singapore. Anh dùng kỹ thuật qua người khéo léo sau đó tung cú sút bằng chân trái sắc bén đánh bại thủ môn U.23 Singapore.

    Thắng lợi chung cuộc 3-1 trước U.23 Singapore giúp U.23 Thái Lan đạt 3 điểm, vượt qua chính đối thủ, vươn lên xếp hạng 3 chung cuộc tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026. 19 giờ hôm nay, U.23 Việt Nam gặp U.23 Qatar ở trận cuối. U.23 Việt Nam (6 điểm) chỉ cần hòa là vô địch trong khi U.23 Qatar (4 điểm) phải thắng mới bước lên bục cao nhất.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


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